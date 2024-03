‘Eso es una mentira’: Juan Rivera dijo que no apoya a Maripily Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

Juan Rivera envió una nota de voz para desmentir que esté apoyando a Maripily Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’. Tal como hizo con Madison Anderson Berrios cuando estuvo en la temporada anterior del programa de telerrealidad.

En una nota de voz que difundió, desmintió varias cosas que han dicho en redes sociales.

“Solo para dejarles en claro que yo no veo ‘La Casa de los Famosos’ ni el 1, 2, 3 o 4. Yo lo que me informo es por lo que veo en redes sociales, no me importa qué pasa en la casa o no”, explicó.

Luego indicó que maneja muy poca información de los habitantes de la casa: “Al único participante que conozco es a mi hermano, a Adame lo había escuchado a mencionar, a La Bronca muy levemente, pero de aquí para acá no. Está circulando que yo estoy apoyando a Maripily y yo a Maripily no la conozco. Eso es una mentira, estimo y aprecio mucho a la gente de Puerto Rico, yo apoyé a Madison por la fina persona que es”.

En la declaración también añadió: “No me quieran echar broncas que no me pertenecen, yo no he dicho que apoyo aquí o allá. En realidad no me interesa qué pasa”.

Juan Rivera generó varias reacciones con su mensaje, sobre todo por el controversial momento que atraviesa Maripily Rivera debido a que la señalan de traicionar al cuarto Tierra, con el que empezó en ‘La Casa de los Famosos 4’.

“Apoyé a Madison por lo ‘fina y bella persona que es’ ajaja, en otras palabras Maripily eres muy vulgar”, “Hay que leer entre líneas, Madison es Madison, nada que ver con Maripily, sorry”, escribieron.

Otros afirmaron: “Lo que se ve no se pregunta, tampoco apoya a su hermano, no le interesa qué pase”, “Al menos fue maduro”, “Bien por ti, Juan”.

En estos momentos, Maripily Rivera está en el ojo de muchos, debido a que la han tildado de traidora porque votó por Lupillo Rivera. Ambos están nominados junto a Cristina Porta, Alfredo Adame y La Bronca y por eso la tensión se siente más, ya que este lunes saldrá un nuevo habitante de la casa.

