La discusión de Maripily Rivera con Rodrigo Romeh en ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, sigue generando polémica dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’. Ahora ha protagonizado un nuevo momento álgido por una pelea con Rodrigo Romeh.

Todo ocurrió cuando la boricua se cambiaba de ropa y entró el experto en fitness al cuarto Tierra. En medio de esto, se molestó y le lanzó un mensaje a quien fue su compañero “Tranquilo, hagan la jugada”.

La respuesta de Romeh no tardó y por eso le afirmó: “No, Maripily, te estás equivocando, a todos nos estás diciendo que somos unos traidores, que esto”.

Sin embargo, el comentario hizo que las cosas subieran más de nivel y la boricua se molestara aún más: “No, yo no he dicho la palabra traidores, no seas embustero porque yo no he dicho la palabra traidores, no pongas palabras en mi boca. Esa palabra traidor no es mía”.

La discusión entre Maripily Rivera y Romeh

La molestia del ‘huracán boricua’ se debe a que ella cree que la traicionaron los de su equipo, pero sobre todo que Lupillo Rivera ha liderado una estrategia en su contra.

Esta razón hizo que se separara de sus compañeros, causando así revuelo entre la audiencia, que en varias oportunidades especuló que ella podría dañar esta alianza.

Algunos mensajes que se han visto al respecto son: “Maripily por soberbia y prepotente traicionó a Tierra nominando a Lupillo, por no saber escuchar a su equipo. Eso no se hace, pues, antes de él había muchos más por quien votar”, “Ni cómo defender a Maripily, terminaste traicionando a tu cuarto Tierra”, “Team Tierra estará mucho mejor y más unido sin Maripily”.

Otros afirmaron: “Bye, Maripily, para que aprenas que necesitas de un equipo para llegar a la final”, “Cambio de planes, Cristina todavía no. Maripily, fuera por traicionera. No sabe lo que es lealtad. Ni Cristina votó por Tierra que no les debe nada. Ella quería jugar sola, que juegue pero en su casa”.

La novena eliminación en ‘La Casa de los Famosos 4’ será el próximo lunes. El grupo de nominados está conformado por Maripily Rivera, Alfredo Adame, Lupillo Rivera, La Bronca y Cristina Porta.

