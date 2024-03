2da muerte en el Metro de Nueva York en pocas horas, pese a incremento policial: pasajero arrollado en 5ta Avenida

Una persona fue fatalmente atropellada esta mañana por un tren del Metro de Nueva York en la céntrica estación 42nd Street-Bryant Park/Fifth Avenue de Midtown Manhattan.

Fue la segunda fatalidad en el subterráneo neoyorquino en pocas horas, luego de que anoche un pasajero fuese empujado las vías por un joven con aparentes problemas mentales en Harlem, que fue arrestado y acusado de homicidio.

El incidente de hoy ocurrió a las 9:53 a.m., según la MTA. La víctima no identificada fue declarada muerta en la estación, según el FDNY. Nadie ha sido detenido por este arrollamiento, que al parecer no fue un acto criminal, pero provocó retrasos en la línea No. 7.

Recientemente se instalaron barreras amarillas en el borde del andén del tren número 7 en esa estación Bryant Park, acotó Pix11. Las barreras, colocadas cerca de las columnas para que se alineen con las puertas del metro, están destinadas a evitar que las personas caigan o sean empujadas hacia las vías, según la MTA.

El incidente de anoche ocurrió poco antes de las 7 p.m. en la estación de 125th Street y Lexington Avenue de las líneas 4/5/6, a pocas horas y cuadras de donde el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York anunció una nueva operación destinada a mejorar la seguridad dentro del sistema del Metro.

La víctima fue declarada muerta en la escena y su nombre no ha sido revelado, pendiente de notificación familiar. Carlton McPherson, sospechoso de 24 años, fue detenido y luego acusado de homicidio. La policía lo describió como una persona con problemas de salud mental, y dijo que había estado en libertad bajo fianza por una agresión anterior en octubre.

“Operation Fare Play” anunciado ayer desplegará unos 800 agentes en las estaciones para abordar la evasión de tarifas y delitos relacionados, lo que indica un mayor enfoque en la seguridad del tránsito, acotó NBC News.

Una encuesta divulgada la semana pasada arrojó que en general los neoyorquinos están insatisfechos con la calidad del transporte público y muchos temen usarlo, alegando preocupaciones por su seguridad. Con frecuencia se reportan hechos delictivos, accidentes, saltos a las vías y retrasos por fallas.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía en el caótico Metro de NYC. Pero la violencia ha seguido. En lo que va de año tres personas han muerto baleadas en el subterráneo.

La gobernadora Kathy Hochul desplegó este mes 750 guardias nacionales junto con 250 policías estatales y de la MTA para revisar las pertenencias de los pasajeros en las estaciones más concurridas, citando incidentes violentos como el casi fatal corte en el cuello de un conductor del Metro y el trabajador postal arrojado a los rieles a patadas. También una mujer resultó amputada al ser empujada a las vías por su novio hispano. Además el jueves otra persona fue atropellada fatalmente en una parada en El Bronx.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Busque ayuda