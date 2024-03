Mexicano Víctor González cumple su sueño de lanzar con los Yankees con su familia presente

Los New York Yankees pusieron punto y final a sus Spring Training con la serie de dos encuentros que disputaron ante los Diablos Rojos en Ciudad de México. El equipo neoyorquino terminó con derrota los dos encuentros en el país azteca.

A pesar de la derrota de los Yankees, no todo fue negativo pues algunos pudieron cumplir sueños y se fueron de México con una sonrisa. Es el caso del lanzador mexicano Víctor González, quien hizo realidad el sueño de que su familia lo viera jugar con el uniforme de los Yankees.

“Es mucha la emoción que se siente en ese momento. No sabes qué hacer. El nivel de entusiasmo es bien alto, la cantidad de presión que sientes. Quieres dar un buen espectáculo”, comentó González luego del partido para MLB.com.

Familia de Víctor González apoyando al lanzador. Crédito: Fernando Llano | AP

“He lanzado en las Grandes Ligas por algún tiempo y nunca había tenido esta sensación. Las emociones que tuve el domingo en el montículo fueron completamente diferentes”, explicó el zurdo mexicano al poder lanzar en su país natal con el uniforme de los Yankees y su familia presente.

Y es que desde que González salió de México para perseguir su sueño de ser un grandeliga, su familia no lo había vuelto a ver lanzar. Esta fue la primera vez en muchos años que la familia de Víctor lo ve lanzar y nada mas y nada menos que con el uniforme de una de las franquicias más grandes de la MLB.

“Mi abuelo me dio un fuerte abrazo y un beso después del juego; no pudo contener el llanto. La última vez que me vio lanzar yo era un niño”, comentó el relevista de 27 años.

González lanzó un inning ante los Diablos Rojos en la capital mexicana. Terminó con un ponche y dos hits recibidos durante el encuentro que terminó perdiendo los Yankees con pizarra de 4-3.

Aaron Boone espera mucho de González

Víctor González llegó esta temporada a la Gran Manzana vía canje desde los Dodgers para reforzar el bullpen del equipo bombardero. Por lo que se espera mucho de él esta temporada, así lo dejó saber el propio manager Aaron Boone recientemente.

“Se trata de un muchacho de quien esperamos mucho dentro de la organización”, dijo el piloto Aaron Boone. “Lo he visto lanzar un par de veces esta primavera. El muchacho parece tener la oportunidad de ser realmente bueno. Nos sentimos bien emocionados acerca de su futuro”, explicó el manager.

