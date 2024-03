Francisca comparte que volvió al gimnasio tras el nacimiento de su hijo más pequeño

Francisca ha expresado en sus redes sociales lo importante que es para ella cuidar su cuerpo y mantenerse en forma, especialmente después de haber dado a luz. A pesar de las dificultades y cansancio que conlleva ser madre de dos niños pequeños, ella ha encontrado la motivación para reanudar su rutina de ejercicio.

La conductora ha compartido en sus historias de Instagram algunos momentos de su regreso al gimnasio, donde se le ve muy concentrada y comprometida con sus entrenamientos. Se nota que está disfrutando de este tiempo para ella misma, lejos de las responsabilidades como madre, y está enfocada en recuperar su fuerza y energía.

“Ya empecé el gym. Haciendo lo que puedo para encontrar el balance perfecto. ¡Las mujeres somos el ser más maravilloso que existe! Sí, señor”, fue el mensaje que colgó en la red social de la camarita, al tiempo que está acompañado de un video.

La conductora de televisión Francisca está retomando sus actividades tras haber dado a luz en febrero. / Foto: Instagram: @francisca. Crédito: Cortesía

“Me iba a hacer una foto en el gym, pero se me olvidó, porque como soy mamá de dos, tengo el tiempo contado. Entonces vengo, tengo que hacer ejercicio exactamente una hora y correr a casa para que me dé tiempo de estar con mis dos muchachitos”, añadió en el audiovisual que subió a la plataforma, donde supera los cuatro millones de seguidores.

Francisca ha recibido mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores, quienes la felicitan por su dedicación y determinación. Sin duda, la conductora es un ejemplo de mujer trabajadora y comprometida, que no deja que las circunstancias la detengan en su búsqueda de bienestar y salud.

Además, se nota que está contenta de poder retomar su rutina de ejercicios, ya que es una parte importante de su bienestar físico y mental. A su vez, le permite desconectar un poco de la rutina diaria y dedicarse un tiempo para ella misma, siendo así como demuestra que pese a las dificultades de ser madre de dos niños eso no debe ser impedimento para mantenerse en forma.

