Francisca comparte las primeras fotos de Franco, su segundo hijo con Francesco Zampogna

Francisca, presentadora de televisión, subió este 15 de marzo a su cuenta en Instagram las primeras imágenes de Franco, el segundo hijo que tuvo con el empresario italiano Francesco Zampogna.

A través de su cuenta en Instagram, la conductora de ‘Despierta América’ subió estas imágenes en las que se notó lo mucho que está disfrutando ser madre por segunda vez, luego de la experiencia que ha vivido con su primogénito Gennaro.

En la publicación, la famosa dijo: “Franco, llenas nuestros corazones de felicidad. Te amamos, hijo. Dios te bendice”.

Los seguidores de la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 quedaron conmovidos con la publicación y por eso dejaron miles de mensajes en los que no dudaron en felicitarla por la llegada de su bebé.

“Se parece mucho a su hermano mayor”, “La fábrica de muñecos tienes tú”, “Es perfecto, Francisca, felicidades”, “Qué bello bebé, una familia hermosa”, dijeron algunos.

Otros comentarios que se leyeron fueron: “Bella tu familia, que el señor te la bendiga”, “OMG, Fran, bellos tus dos príncipes, que Dios los bendiga siempre”, “Wow, estoy muriendo de amor con ustedes, tienen unos príncipes hermosos, Dios bendiga su bellísima familia y sigan siendo así tan unidos y llenos de amor, con el favor de Dios”.

El rol materno de Francisca

La dominicana-estadounidense, además de tener una exitosa carrera en la televisión, se ha dedicado a formar un hogar cálido para su familia.

Sin embargo, en este proceso, ha descubierto que se siente feliz de ser una mamá de varones. “De verdad que experimenta lo que es el amor verdadero e incondicional. Gennaro me cuida, me cela, me ama. Me gustaría darle el regalito de una niña a Francesco, pero si le toca el tercero, un varón, bueno… ahí él que se las vea, que se la averigüe él con su equipo de fútbol”, comentó en una entrevista con la revista Hola!

Pero también, como es normal, siente algunos miedos: “Y si me preguntas cuál es mi mayor temor con mis hijos, mi mayor temor es que mis hijos crezcan desconectados de mí. Eso es lo que más temo, porque conozco hijos desconectados de sus padres que no tienen ningún tipo de comunicación y tal vez eso no es ni culpa de ese papá, le pudo dar lo que pudo darle en ese momento, porque pues uno a veces actúa dependiendo las circunstancias, con lo que se te presente en la vida”.

