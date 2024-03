Giselle Blondet a sus 60 años le da una nueva oportunidad al amor: “Sé lo que quiero”

La presentadora de televisión Giselle Blondet ofreció una entrevista exclusiva a People en Español, momento que aprovechó para hablar de diversos temas alejados de su profesión. Por ello, comenzó diciendo: “Lo que más agradezco es que estoy viva para poder disfrutar de todas las cosas por las que he trabajado tanto. Lo primordial es mi familia, ver como cada uno de mis hijos ha salido adelante, están teniendo éxito gracias a Dios en su vida personal y profesional. Agradezco la posibilidad de poder disfrutar de mis nietos”.

“Anhelo encontrar esa pareja con la que yo me sienta tranquila, con la que me sienta enamorada, pero sin angustia. Yo me he sentido tantas veces enamorada pero angustiada, que quiero tener esa pareja con la que sienta que va a ser fácil estar con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, que no voy a tener ese resentimiento, esa competencia por mi tiempo”, agregó durante la conversación.

Giselle Blondet reveló detalles de su vida personal. Crédito: Mezcalent

Blondet lleva cierto tiempo soltera y la mencionada revista reveló que ya se siente preparada para abrir su corazón y recibir todo lo que considera justo para su vida: “Ya por fin, sé lo que quiero. ¡Ahora sí! Tengo fe y hasta el último día de mi vida aquí estaré lista para ese amor que tanto merezco”.

“Yo me cuido, camino, pero tengo como propósito regresar al gimnasio. No me gusta, pero lo necesito, es tan importante para la salud. La alimentación es fundamental para sentirnos y vernos más jóvenes. He comprobado que siguiendo la alimentación correcta me siento mucho mejor. Eso está ligado con el amor propio. Para mí, premiarme es cuando estoy haciendo las cosas que me van a hacer sentir mejor. Me cuido con mis cremitas, haciéndome mis faciales y esas radiofrecuencias que tanto me gustan”, expresó.

Giselle Blondet detalló que no le gusta el gimnasio, pero asiste para cuidar su salud. Crédito: Mezcalent

“No importa la edad que uno tenga, siempre hay una nueva oportunidad. Agradezco lo que tengo hoy, pero siempre estoy pensando, más que en mi edad, en qué es lo próximo que voy a hacer. Reconociendo todos los cambios naturales que vienen en todos los sentidos y tratando de poner todo eso a mi favor. Me he reinventado de forma natural. No es que he pensado en reinventarme, es que es algo que forma parte de mi naturaleza”, dijo a People en Español.

Sigue leyendo:

· Giselle Blondet habla de su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’: “No fue una experiencia agradable”

· Giselle Blondet le respondió contundentemente a Sofía Vergara cuando le hizo una pregunta incómoda

· Giselle Blondet comparte una imagen junto a Carlos Vives de cuando fueron pareja en una telenovela