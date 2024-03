Latino sacó un machete en pelea vial y terminó baleado por ex policía: Nueva York salvaje

Sidney Rivera, un hombre que empuñaba un machete, fue hospitalizado gravemente tras recibir un disparo en el pecho en un enfrentamiento con un ex policía NYPD tras un pequeño choque ayer a media mañana en Staten Island.

Los policías llamados a Vineland Ave. cerca de Grantwood Ave. en Arden Heights encontraron a Rivera, de 45 años, con una herida de bala alrededor de las 9:30 a.m. del miércoles. Fue llevado al Staten Island University Hospital, donde sigue recluido.

El presunto pistolero de 50 años permaneció en el lugar, alegando que la Rivera lo había amenazado con el machete después de que los dos se involucraran en una colisión menor en el cercano Carlton Blvd.

El ex oficial NYPD involucrado no ha sido identificado, pero según Daily News dejó el departamento después de jubilarse de manera regular. No quedó claro de inmediato si al momento está trabajando para otra agencia policial. No se han anunciado cargos en su contra.

Desde el hospital, Rivera ha sido acusado por intento de asalto, amenaza, conducta criminal y posesión de armas y drogas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia vial se ha vuelto una constante en Nueva York. Esta semana dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperan juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey.

En enero una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda públicas (NYCHA) en East New York, Brooklyn.

En octubre Francis Ortega, hombre de 50 años, fue atropellado fatalmente en medio de una discusión tras un simple choque en una intersección en Astoria. Apenas un día antes, un abuelo inmigrante de 68 años murió a golpes luego de un choque menor en Queens.

En agosto Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos. En septiembre una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento.

En junio Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos, al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York.