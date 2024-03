Yankees debutan en el Opening Day: ¿Cómo y a qué hora ver el encuentro en Estados Unidos y México?

Los New York Yankees saltan este jueves 28 de marzo para el primero de los cuatro duelos ante Houston Astros en el Minute Maid Park para lo que será el Opening Day de la temporada 2024 de las Grandes Ligas, con el objetivo principal de regresar a la gloria y coronarse campeones de la Serie Mundial.

Han pasado 15 largos años desde aquél triunfo para el título 27 que conquistaron ante Philadelphia Phillies de 2009, pero gracias a refuerzos como la llegada del poderoso dominicano Juan Soto o el agente libre Marcus Stroman el equipo espera desde el primer día poder cumplir con las metas trazadas.

Para el primer encuentro de la campaña el mánager Aaron Boone oficializó al cubano Néstor Cortés como el abridor del encuentro ante Houston, aunque hasta el momento se desconoce el line up con el que saltarán al diamante y el principal problema radica en la tercera base, todo consecuencia de la lesión que sufrió DJ LeMahieu durante el Spring Training.

Se espera que los Yankees comiencen con Alex Verdugo (LF), Juan Soto (CF), Aaron Judge (RF), Giancarlo Stanton (DH), Anthony Rizzo (1B), Gleyber Torres (2B), Anthony Volpe (SS) y José Treviño, mientras que la única duda radica en la antesala, con Oswald Peraza o el recién llegado Jon Berti (3B) como principales opciones para las aspiraciones de Boone.

¿Cuándo será el primer encuentro de los Yankees y dónde se transmitirá?

New York Yankees vs Houston Astros, 4:10 pm en Estados Unidos (ET), 2:10 pm en México.

Transmisión en Estados Unidos: YES Network (TV), MLB TV (Streaming)

Transmisión en México y Latinoamérica: Fox Sports (TV), Star+ (Streaming)

