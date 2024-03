Ricardo Peláez aseguró que la selección mexicana de fútbol está “secuestrada” por los jugadores

Ricardo Peláez, reconocido exdirector de Selecciones de México y actual analista deportivo, generó un gran revuelo al participar en el programa Fútbol Picante de ESPN, donde lanzó fuertes declaraciones sobre la situación actual de la Selección Mexicana, especialmente tras la decepcionante derrota 2-0 ante Estados Unidos en la Final de la Nations League de Concacaf, dirigida por Jaime Lozano.

Peláez, quien además de su destacada carrera como jugador de la Tricolor, también ha ocupado importantes cargos directivos en clubes como Club América, Cruz Azul y Guadalajara, afirmó que la selección mexicana está siendo “secuestrada” por los propios jugadores.

“Los jugadores secuestran a la Selección Nacional de México. ¿Qué pasó en la etapa del Chícharo, Layún y todos esos jugadores? Tuvieron que quitar a varios. Cuando hay competencia deportiva no pasa eso porque todos quieren ir a la Selección de México, todos se matan por jugar y quieren ser titulares. ¿Hoy en día qué competencia tienen estos jugadores? Si estás diciendo que es la misma selección que jugó con Cocca que la que jugó el otro día con Lozano”, apuntó Peláez en declaraciones recogidas por Marca.

🔥 'LOS JUGADORES SECUESTRAN A LA SELECCIÓN… CÓMO CARAJ#$% QUIERES QUE LO CUENTE SI NO PUEDO HABLAR'



😱 ¡Atención a lo que contó @RPELAEZ9!



¡Disfruta Futbol Picante en #ESPNenStarPlus! 📺 pic.twitter.com/utdusa2yzO — Futbol Picante (@futpicante) March 28, 2024

Estas declaraciones se suman a otros comentarios previos, como los de Diego Cocca, exentrenador del Tri, así como de jugadores como Santiago Giménez y Andrés Guardado, quienes han expresado su preocupación por la falta de mentalidad de los futbolistas mexicanos para alcanzar un nivel competitivo a nivel mundial.

El exdelantero de América y Chivas también señaló que esta situación de “secuestro” podría solucionarse si cada jugador de la selección tuviera una competencia real por su puesto en el equipo, lo que les impediría sentirse intocables. Como ejemplo, mencionó el caso del arquero Memo Ochoa, quien si bien es indiscutible en la portería, se beneficiaría de tener un rival que le exija mejorar constantemente su rendimiento.

“Por eso pasa que ‘no quiero entrenar, no quiero esto’. Cuando hay competencia no pasa eso porque el técnico llama a todos… Llamó a Henry Martín, a Santi Giménez y había llamado a Raúl Jiménez y entre los tres que se partan la boca y el que mejor esté juega. Creo que en ese sentido le ha faltado al técnico en la portería. No es culpable Ochoa del 2-0 contra Estados Unidos, es un grandísimo jugador pero que le den oportunidad al que sigue porque si se lesiona, ¿Quién va a parar?“, apuntó Peláez.

Sigue leyendo:

–Santiago Giménez lanza duro dardo contra la Liga MX: “En México son pocos los profesionales”

–Salen a la venta las entradas para el duelo entre Real Madrid y Barcelona en el MetLife Stadium

–Fiscalía española solicitó prisión de dos años y medio para Luis Rubiales por beso a Jenni Hermoso