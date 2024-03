Selena Gómez estrena nuevo show de cocina llamado “Selena + Restaurant”

Luego del éxito conseguido con su show “Selena + Chef”, Selena Gómez ha decidido dar el siguiente paso y llevar su programa a un nuevo nivel: salir de su cocina y trabajar a lado de los mejores chefs de Los Ángeles.

A estrenarse el próximo 2 de mayo, a través del canal Food Network y la plataforma de streaming Max, “Selena + Restaurant”, llevará a la cantante estadounidense, junto a su mejor amiga y co protagonista, Raquelle Stevens, a cocina codo a codo junto a diversos chefs como Shirley Chung de Ms. Chi, Keith Corbin de Alta, Stephanie Izard de Girl & The Goat, entre otros.

Aún sin revelar el número oficial de episodios, el programa se estrenará con dos capitulos consecutivos a las 19:00 y 19:00 horas (ET).

Selena Gomez’s new cooking show, ‘Selena + Restaurant’ premieres May 2nd on Food Network and Max. pic.twitter.com/LSNHFr7Pqw — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2024

Selena Gómez buscará ser una chef

Como parte de los atractivos y desafíos de “Selena + Restaurant”, la también actriz tendrá la oportunidad de cocinar en cocinas profesionales así como intentar preparar un platillo estrella que se convierta en parte del menú del restaurante en donde cocine.

De igual manera, y como lo hecho en “Selena + Chef”, cada chef tendrá la oportunidad de elegir a una organización benéfica con la finalidad de recibir una donación del nuevo show. Cabe mencionar que “Selena + Restaurant” es producida por la misma Selena así como por diversas personalidades de Sony Pictures Television.

Después de cocinar prácticamente desde mi cocina con algunos de los mejores chefs durante los últimos cuatro años, estoy encantada de entrar en su mundo”

Selena Gómez no deja de trabajar

Además del reciente anuncio de su nuevo show, la artista de origen latino también estrenará, durante este año, la nueva temporada de su serie “Only Murders In The Building”, por la cual recibió una nominación en la pasada ceremonia del Globo de Oro 2024.

Selena Gómez estrenará su nuevo disco este año. Crédito: Cuenta Oficial de X de Selena Gómez | Cortesía

Aunado a lo anterior, Gómez participará como productora de la serie secuela de “The Wizards Of Waverly Place”, además de aparecer de manera ocasional en algunos episodios. No hay que olvidar que la cantante también dará vida a la cantante Linda Ronstadt en la biopic de la artista, la cual ha comenzado su preproducción a cargo del director David O. Russell.

Finalmente, la también cantante se encuentra trabajando en su nuevo disco, el cual podría ser el último en su carrera debido a su interés por dedicarse enteramente a la actuación.

