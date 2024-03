FOTO: Revelan cómo se veía la casa de Selena Gómez antes de ser famosa

La vida de Selena Gómez ha sufrido grandes cambios económicos tras su debut como actriz, a los 10 años, en el famoso show “Barney & Friends”. Y es que con más de 20 años de trayectoria, la cantante ha logrado “amasar” una cuantiosa fortuna que le ha permitido comprar lujosas propiedades en Los Ángeles y Nueva York.

Sin embargo, la actual vida de la también actriz no siempre fue así, ya que durante su infancia, y de acuerdo con misma cantante, creció en una casa de lo más ordinaria en el estado de Texas.

Lo anterior, y como una muestra para conocer la evolución en la residencia de Selena Gómez y otros famosos, fue rescatado por un usuario de TikTok, quien realizó una comparación de la antigua casa de la intérprete de “Only Murders In The Building” con su actual hogar.

Selena Gómez debutó a los 10 años como actriz en “Barney & Friends”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Rare Beauty | Cortesía

¿Cómo era la casa de Selena Gómez antes de ser famosa?

Dentro del video de TikTok se puede ver la fachada de la casa en donde creció Selena Gómez en la ciudad de Grand Prairie, Texas, durante sus primeros años. Dicha construcción se caracteriza por albergar diversos aspectos de las típicas casas estadounidenses de esta zona de Texas.

Aunque en la comparación no se especifica el momento exacto en el que fue tomada la fotografía, se puede notar que la propiedad luce en buen estado y de manera íntegra.

Selena Gómez nació y pasó sus primeros años en Texas. Crédito: Cortesía

Cabe resaltar que luego de su debut como actriz, Selena Gómez cambió su residencia a la ciudad de Los Ángeles en donde tuvo la oportunidad de explotar su talento a través de diversos programas hasta que en 2007, se convirtió en la protagonista de la serie “The Wizards Of Waverly Place”, la cual la catapultó a lo más alto de Hollywood.

En el mismo video, el usuario de TikTok comparó la primera residencia de Gómez con su actual propiedad en Encino, en Los Ángeles, la cual se caracteriza por contar con más de mil metros cuadrados de superficie, seis dormitorios, dos baños, un spa, un estudio de grabación, sala de piano, gimnasio y sala de cine.

Vale la pena mencionar que la actual residencia de Gómez fue adquirida en 2020 por poco menos de $5 millones de dólares. La casa de la artista de origen latino fue diseñada, en un principio, para el músico Tom Petty en 1989. Actualmente, la texana aún es dueña del lujoso inmueble.

Los proyectos de Selena Gómez

Tras el lanzamiento de su nuevo single, llamado “Love On”, la cantante estadounidense se encuentra trabajando en su próximo disco, el cual sería, presumiblemente, el último de su carrera debido a su interés por enfocarse en la actuación.

Selena Gómez también se encuentra grabando la nueva temporada de su serie “Only Murders In The Building”, además de fungir como productora de la serie secuela de “The Wizards of Waverly Place”.

