“Los racistas deben ser expuestos”: Vinícius se pronunció por casos de racismo en el fútbol español

El fútbol español vivió este sábado una jornada oscura por episodios de racismo en el partido que enfrentó al Getafe y al Sevilla (0-2) en el que presuntamente llamaron “Gitano” a Quique Sánchez Flores y “mono” a Acuña.

Y otro caso fue el Sarr, portero del Rayo Majadahonda, de segunda división en España, que decidió ir directo a la grada a por los agresores tras ser increpado. Él fue expulsado y todos sus compañeros se negaron a seguir con el partido. Se fueron a vestuario y ya no volvieron al campo.

Vinícius , uno de los futbolistas que también ha sufrido la lacra del racismo en los estadios de fútbol, no dudó en manifestarse a través de redes en apoyo a sus ‘colegas’. Mostró apoyo a los clubes (Sevilla y Rayo Majadahonda) y a los afectados directos (Quique, Acuña y Sarr).

“Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado.

Todo mi apoyo a Acuña y al entrenador Quique Flores, del SevillaFC. A Sarr y al Rayo Majadahonda que su valentía inspire a los demás. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen”.

Todo mi apoyo a Acuña @AcunaMarcos17 y al entrenador Quique Flores, del @SevillaFC . A Sarr y al @RMajadahonda que su valentía inspire a los demás. Los racistas… — Vini Jr. (@vinijr) March 30, 2024

Chilavert volvió a atacar a Vinícius

“Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, expresó José Luis Chilavert a través de ‘X’ el pasado 26 de marzo, un día después de la rueda de prensa de Vinicius en Valdebebas en la que el extremo brasileño rompió a llorar. Ahora, en la radio argentina Splendid AM, ha vuelto a pronunciarse sobre el asunto y parece no haber cambiado de opinión.

“¿Por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? ¿Por tener sentido común? ¿Por qué se pone a llorar? Dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor, ¿entonces los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos? ¿Cómo es el tema? No hay que tergiversar las cosas”, comenzó diciendo el exportero leyenda de Vélez.

Continuó: “La discriminación existe en Argentina, en Francia, en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino”.

“Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar, ¿qué le queda a un morocho que gana 300 dólares y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte es el primero que agrede a los rivales”, aseveró.

Y concluyó: “Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿dónde estaba Vinicius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después vos les faltás el respeto y empiezan a llorar”.

