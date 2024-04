¿Por qué La Bronca quería ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4’?

La Bronca se convirtió en la décima eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4’ y esta noticia era algo que ella esperaba desde hace días, pues no se sentía a gusto en la competencia de la cadena de televisión Telemundo.

En varias ocasiones, la locutora mexicana comentaba que quería salir del reality show y, aunque no lo hizo por cuenta propia, el público la ayudó a cumplir su deseo y por eso desde este lunes dejó de formar parte de los habitantes de la mansión.

La Bronca fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos 4’

Antes de que se conociera la decisión, la famosa comentaba a Nacho Lozano las razones por las que se quería ir, que se afianzaron cuando el domingo decidió salvar a Aleska Génesis en vez de a ella.

“Tomé la mejor decisión, no me arrepiento. Sigo firme en que necesito ver a mi hijo, abrazarlo, espero en Dios y en mi público que yo sé que siempre me han apoyado y están conmigo siempre en que se me cumpla y que sea yo la que se tenga que ir esta noche”, afirmó.

La Bronca bromeó con que si se quedaba se iba a desmayar, pues no era algo que quería para los próximos días.

Además, confesaba que en su mente no había posibilidades para regresar.

Cuando Nacho Lozano le preguntó las razones por las que se quería ir, la locutora fue enfática y dijo: “Es todo, mi salud física está mal, mi cuerpo está descompensado, mi salud emocional está mal por obviamente todos los conflictos que hay en la casa y como te podrás dar cuenta creo que yo soy una persona cero conflictiva, entonces todo me afecta, no duermo en las noches, no como, más aparte tengo un bebé de 8 años que quiero ver”.

Todos estos factores hicieron que la exparticipante del reality show sintiera la necesidad de salir y al final el público le cumplió.

Sin embargo, también hay señalamientos de que los resultados no fueron los correctos y que debía salir Cristina Porta, quien ha tenido un estilo bastante particular en la competencia, con el que ha conectado con algunos, pero también se ha ganado la crítica de otro grupo numeroso, que pide verla fuera del reality show.

