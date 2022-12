Ivonne Montero responde a quienes la criticaron por usar lentes de contacto y quemarse las córneas

Ivonne Montero hace un par de días sufrió un accidente que ella misma calificó como un ‘descuido fatal’ al quemarse las córneas tras ponerse unos lentes de contacto que, en un descuido, dejó reposando en gotas de ojos y no en la solución adecuada para ello.

En las redes sociales la ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha recibido críticas por parte de los internautas tras este accidente que sufrió: “Hay que aceptarse como son, con nuestro color de ojos que Dios nos dio, eso es todo”, le dijo una persona.

“Exacto. No es fingir, no es querer ser otro, no es ser inconforme: son gustos”, respondió la cantante y actriz mexicana a ese comentario.

Asimismo, otra persona le preguntó que no entendía el motivo por el cual ella usaba lentes de contacto: “No entiendo la necesidad de usar lentes de contacto”, le dijo.

“Es que tú no tienes que entender nada porque para empezar no es una necesidad, son gustos. ¿Qué necesidad tienes tú de aclararte el cabello, de maquillarte? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te gusta, no? Esa misma es mi respuesta. ‘Si no hay nada que aportar mejor la boca se debe cerrar’, respondió la mexicana a esa persona.

¿Cómo se quemó las córneas Ivonne Montero?

En una entrevista a ‘De primera mano’ Ivonne Montero contó qué fue lo que le sucedió y el daño que causó en sus ojos tras el accidente.

“Ustedes saben que yo normalemente me pongo pupilentes de color, yo utilizo lentes de contacto para leer y cosas así. Entonces resulta que estuve en un evento y olvidé llevar el líquido de agua salina donde uno pone el estuche del aguita y pone los lentes hasta que los vuelves a usar. En esa ocasión yo no llevé el agua salina y se me hizo muy fácil ponerlos en gotas para los ojos: dejé los lentes en gotas para los ojos y me olvidé”, dijo Montero.

Después de sentir incomodidad y llevar los lentes por largo rato, decidió quitarlos y se encontró con que perdió la visión momentáneamente. En Urgencias le hicieron un lavado y le vendaron uno de sus ojos que resultó más afectado y le recomendaron reposo para que mejorara todo lo más pronto posible.

“La recuperación ha sido muy buena. Todavía veo bastante borroso del lado izquierdo, del derecho ya veo mejor. Y solamente pues esperar a que el medicamento haga su trabajo y recupere toda la membrana y la córnea”, afirmó la cantante y actriz.

