Ivonne Montero explica que su hija podría ser sometida a una cirugía de corazón abierto

La actriz Ivonne Montero fue la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ durante la segunda temporada, momento en el que corrió con la oportunidad de llevarse a su casa $200,000 mil dólares. La también cantante manifestó en diversas ocasiones que ese dinero sería para encargarse de la salud de su pequeña, quien tiene problemas en el corazón.

“Le detectaron ciertas cositas, detalles que pueden ser indicios de que ya necesite la cirugía de corazón abierto. Es ponerle una prótesis, una válvula para poder cerrar esas valvulitas que quedaron abiertas porque ampliaron una arteria, emtonces no cierra”, dijo en el programa televisivo ‘Ventaneando’ de TV Azteca.

Posteriormente, comentó que tiene un problema cardíaco que estaba perjudicando a la pequeña. Además, le estarían realizando algunos chequeos médicos para determinar lo que harán con ella más adelante.

“Tiene un soplo un poco fuertecito y me la mandaron llamar cuatro meses después. Tiene tres fechas de estudios y dependiendo de esos resultados es que nos dejarán saber si ya es candidata para entrar a cirugía”, explicó durante la entrevista.

Sin embargo, la cantante dijo que espera que eso no sea lo que termine sucediendo con Antonella.

“Esperemos que no (requiera la operación a corazón abierto). Antonella la verdad es que es muy enérgica, es muy activa, hiperactiva, sus clases de karate las aguanta perfecto, creo que cansa a todo el mundo antes de que se canse ella y ya veremos”, continuó diciendo la actriz.

A su vez, la hija de Montero ha tenido ciertas confusiones con el tema que se refiere a su padre. Por ello, se sintió en la obligación de preguntarle que si ya no se encontraba en este plano, su madre de manera amable le respondió que sí, solamente que vivía en una zona alejada de ellas.

“Una semana antes de que esto sucediera, Antonella me dijo: ‘Oye, mami ¿Mi papá está muerto? Y yo le dije: No mami ¿Cómo crees? Él tiene su vida en Zacatecas, pero me volvió a preguntar y empecé a hablar nuevamente de su papá”, aseveró en una entrevista concedida a Yordi Rosado.

