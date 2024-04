Protestan para que aprueben protecciones de vivienda y arrestan a 12 inquilinos y al Defensor del Pueblo

Miles de inquilinos neoyorquinos no pierden las esperanzas de que la Legislatura estatal en su último minuto de negociaciones del presupuesto de luz verde a varias leyes que servirían de salvavidas a individuos y familias de bajos y medianos ingresos en medio de la cada vez más creciente crisis de vivienda asequible que afronta la Gran Manzana y buena parte del estado.

Y como una manera de denunciar el lobby inmobiliario que dueños de edificios y corporaciones de bienes raíces están arreciando en Albany para evitar que los legisladores lleven a buen puerto iniciativas que favorezcan a inquilinos, cientos de manifestantes bloquearon este jueves la entrada a la sede de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York (REBNY) en Manhattan. En medio de los gritos de “queremos techo”, “la vivienda en un derecho humano” y “justa causa”, en referencia al clamor para que se apruebe la ley que pone frenos a desalojos, 12 inquilinos y el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, fueron arrestados por el NYPD.

Oficiales de policía esposaron a los manifestantes que se declararon en desobediencia civil para presionar a los legisladores estatales a que echen a andar iniciativas que llevan años engabetadas esperando convertirse en ley. La esperanza es que las aprueben para garantizar que familias vulnerables de Nueva York, buena parte de ellas latinas y negras, no terminen sumándose a la lista de más de 85,000 desamparados que hay en la ciudad.

“Somos seres humanos, no somos animales y merecemos viviendas dignas. No más al lobby inmobiliario”, gritó Rennette Bradley, de la Coalición Housing Justice for All, mientras un grupo de una docena de manifestantes, entre ellos el Defensor del Pueblo, se plantaban a la entrada de REBNY, en la calle 50 con Avenida Lexington y otros llenaban la calle de extremo a extremo con pancartas y arengas.

Exigían que se frente la obstrucción de viviendas asequibles por parte de la industria inmobiliaria, a la que acusan de bloquear un paquete de leyes en Albany que haría que las viviendas en Nueva York sean más asequibles. El mensaje también fue para la Administración Municipal, a la que exigen que ponga fin a los aumentos de alquileres, los desalojos y proyectos urbanísticos que generan desplazamiento masivo.

“Con demasiada frecuencia, he decidido quedarme callada cuando mi apartamento necesita reparaciones por temor a represalias por parte del propietario. Tengo miedo de que me aumente el alquiler, que ya es demasiado alto, o quizás algo peor: que quiera desalojarme injustamente“, dijo Bernarda Torres, inquilina de Brooklyn y miembro de la organización Make the Road New York. “A pesar de ser inquilina en Brooklyn durante más de veinte años, no tengo protecciones contra aumentos irrazonables del alquiler o desalojos injustos. Albany debe aprobar una legislación sobre desalojos por buena causa ahora. Nuestras familias, en todo el estado, merecen vivir con estabilidad, condiciones saludables y sin miedo a ser empujadas a las calles”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, fue arrestado en la protesta. Foto: Cortesía Housing Justice for All

La vivienda se ha convertido en un elemeto de choque bastante grande en medio de las negociaciones del presupuesto en Albany, que debía estar finiquitado el pasado 1 de abril, y que al cierre de esta edición seguía sin definirse.

Cea Weaver, directora de la Coalición de Justicia en la Vivienda para Todos aseguró que la búsqueda de ganancias por parte de la industria inmobiliaria ha desatado una ola de aumentos de alquileres, desalojos y tácticas agresivas de gentrificación, desplazando a familias y destrozando a vecindarios enteros.

“El sector inmobiliario ha gastado y ha ganado millones de dólares a costa de los inquilinos para bloquear las protecciones para los inquilinos, todo para poder seguir enriqueciéndose con el alquiler excesivo de familias vulnerables. Es hora de responsabilizar a la industria inmobiliaria por su papel en la emergencia inmobiliaria que afecta a nuestro estado”, dijo la activista. “Los líderes de Nueva York deben apoyar a las familias trabajadoras en materia de bienes raíces y proteger a los inquilinos en el presupuesto de este año”.

Doce inquilinos fueron arrestados tras la manifestación. Foto: Cortesía Housing Justice for All.

El Defensor del Pueblo, quien se hizo arrestar como manera de protesta, tras ser liberado con el resto de inquilinos, insistió en que la vivienda asequible es la “piedra angular” de todo y es un factor determinante en la seguridad pública, por lo que urgió a los legisladores estatales que no dejen por fuera del saco a los inquilinos que tanto necesitan protecciones.

“Otras personas y yo enfrentamos este arresto en nombre de inquilinos en todo Nueva York que enfrentan el desalojo a medida que aumentan los alquileres y los propietarios continúan anteponiendo las ganancias a las personas”, aseguró el líder neoyorquino. “Nosotros bloqueamos la entrada a REBNY del mismo modo que ellos han bloqueado la promulgación de protecciones reales para inquilinos en Albany mediante su cabildeo y gastos falsos. En este momento crucial de la crisis de vivienda y desamparados en Nueva York, debemos no solo proteger el progreso por el que hemos luchado durante años, sino también avanzar, consagrando las protecciones de desalojo por buena causa en la ley estatal“.

El funcionario electo recalcó que las corporaciones inmobiliarias están haciendo daño al futuro de miles de familias neoyorquinas a las que la falta de garantía para seguir teniendo un techo las sigue atormentando, mientras políticos en Albany optan por ponerse del lado de los millonarios y no de los más pobres.

“Fuimos arrestados para protestar contra la campaña activa de REBNY para perjudicar a los inquilinos en todo el estado, para instar a los legisladores estatales a rechazar la influencia de los grandes bienes raíces y para finalmente aprobar las protecciones que los neoyorquinos necesitan desesperadamente”, afirmó Williams, pidiendo también que Albany amplíe el acceso a servicios profundamente asequibles y de ingresos a vivienda dirigida.

Manifestantes bloquearon entrada de Junta de Bienes Raíces de NY (REBNY). Foto: Edwin Martinez

Charlie Dulik, director organizador de la organización Housing Conservation Coordinators, mencionó que mientras neoyorquinos luchan por conseguir una vivienda, la población millonaria de la ciudad de Nueva York ha crecido un 48%, y los de clase media han optado por irse de la Gran Manzana ahorcados por los costos excesivos de apartamentos que llegan a ser para varias familias hasta el 80% de sus ingresos.

“Con los alquileres y las personas sin hogar cerca de sus máximos históricos, mientras que las ganancias de los propietarios con alquileres estabilizados han aumentado más del 10% desde el año pasado (por no hablar de los propietarios no regulados), es francamente repugnante que Albany mantenga como rehenes las protecciones básicas para los inquilinos en nombre de los grandes bienes raíces“, dijo Dulik. “Hasta que no se pongan del lado de los millones de inquilinos de Nueva York en lugar de un puñado de millonarios y multimillonarios, seguiremos luchando”.

Los manifestantes denunciaron que de acuerdo a reportes de vivienda, se estima que la industria de bienes raíces gastó casi $14 millones en cabildeo durante los últimos cinco años en su afan por bloquear protecciones a los inquilinos y viviendas asequibles.

Manifestantes urgen a Albany aprobar ley de desalojo solo por justa causa. Foto Edwin Martinez

REBNY no se pronunció sobre los señalamientos ni sobre el bloqueo de los manifestantes a la entrada de sus oficinas.

