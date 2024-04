Amigos de Selena Gómez revelan que su relación con Benny Blanco va “muy en serio”, ¿se acerca la boda?

Luego de que la misma Selena Gómez revelara a través de sus redes sociales la relación que sostenía con el productor estadounidense Benny Blanco, la historia de amor entre ambas estrellas ha marchado en una sola dirección: hacia adelante.

Y es que gracias a la enorme variedad de publicaciones, noticias y rumores, no cabe duda que la pareja estadounidense disfruta de su amor a cada instante. Sin embargo, y de acuerdo con amigos de la intérprete de “The Wizards of Waverly Place, a través del medio Entertainment Tonight, la relación entre Gómez y Blanco se ha “puesto” muy sería.

De acuerdo con lo revelado por las fuentes cercanas a la artista de origen latino, la familia y amigos de Selena están “encantados” con Benny al grado de que ya lo han “aceptado” como uno más del “grupo”.

¿Selena Gómez y Benny Blanco se casarán?

En el mismo informe del medio Entertainment Tonight, también se menciona que el círculo íntimo de la intérprete de “Single Soon” se han percatado de lo feliz que es Selena así como la confianza que ha depositado en Blanco.

Selena confía en él más que en cualquier otra pareja romántica de su vida. Se respetan mucho el uno al otro y su única relación está creciendo de manera positiva… sacan lo mejor de cada uno y se esfuerzan por ser comunicativos, honestos y apoyarse mutuamente” Amigos de Selena Gómez

Aunque en la información revelada no se menciona si las estrellas de la música estadounidense tienen la intención de casarse, sí se hace hincapié en que ambos ven un futuro positivo como pareja además de que tienen toda la intención de seguir avanzado y que su relación prospere.

Tras la revelación de la relación entre Selena Gómez y Benny Blanco, a través de una publicación hecha por la misma Gómez, la cantante latina ha aprovechado cada momento para presumir de su gran amor con Blanco así como señalar lo afortunada que es de estar con él.

Semanas posteriores a la revelación de su relación, Selena presentó a Benny a sus compañeros de reparto de la serie “Only Murders In The Building” en una clara muestra de mor y honestidad respecto a su romance.

De igual manera, unos días previos a este hecho, Blanco publicó una fotografía en donde mostró un viejo autógrafo que Selena le dio cuando protagonizaba la serie que la catapultó a la fama “The Wizards of Waverly Place”.

Selena Gómez se encuentra trabajando en la nueva temporada de “Only Murders In The Building” además de fungir como productora e intérprete recurrente de la secuela de “The Wizards of Waverly Place”. De igual manera, se prepara para lanzar un nuevo show de gastronomía llamado “Selena + Restaurant” además de comenzar, en los siguientes meses, con la producción de la cinta en la que encarnará a la cantante Linda Ronstadt.

