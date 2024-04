Bad Bunny y Kendall Jenner se vuelven a encontrar en la nueva campaña de Gucci

Bad Bunny y Kendall Jenner volvieron a reencontrarse tras meses de haber terminado su relación en diciembre de 2023 gracias a la nueva campaña de la marca Gucci, llamada Savoy 2024, en donde se vio a las celebridades bajo un inminente ambiente de distancia y recelo.

Cabe destacar que en el auge de su relación, durante 2023, tanto el cantante puertorriqueño como la modelo estadounidense se convirtieron en protagonistas de una campaña de Gucci.

En aquella ocasión, y gracias a la variedad de fotografías en donde se pudo percibir la química y “amor” que existía entre Bad Bunny y Kendall Jenner, la variedad de rumores que los situaban como la pareja del momento se confirmaron por completo.

Sin embargo, y en esta ocasión, ambas estrellas posaron para la lujosa marca de ropa y accesorios de manera separada y sin relacionarse en lo más mínimo en ninguna de las fotografías mostradas donde ambos lucen maletas.

Kendall Jenner e Bad Bunny estrelam nova campanha da Gucci, ‘Gucci Valigeria’. pic.twitter.com/LMH1hvKJvG — NOTTHESAMO (@NottheSamo) April 5, 2024

Las redes sociales reaccionan al reencuentro de Bad Bunny y Kendall Jenner

Luego de la publicación de la nueva campaña de Gucci, las reacciones de los seguidores y fanáticos de ambas estrellas no se hicieron esperar. Y es que mientras un gran número de usuarios señalaron que la ex pareja se notaba incómoda en las fotografías, otros, incluso, se burlaron de la sesión al mencionar que debido a su gran estatus económico, ninguno de ellos carga sus maletas.

Aunque no se sabe con exactitud si la ex pareja se vio en la necesidad de interactuar, vale la pena mencionar que ambas estrellas no dejaron de “verse” luego de su rompimiento. De acuerdo con un gran número de fuentes cercanas a Bad Bunny y Kendall Jenner, ambos continuaron viéndose al grado de pasar juntos la temporada de Año Nuevo, algo que quedó demostrado en un video de la estadounidense en donde se puede escuchar claramente la voz de Bunny.

Posterior a esto, otras fuentes allegadas al entorno de la miembro del clan Kardashian-Jenner señalaron que las celebridades se dieron una segunda oportunidad a inicios de año. Sin embargo, también se reveló que la realidad era que Jenner “siempre suele volver con sus ex luego de terminar”.

Bad Bunny fue relacionado con su ex Gabriela Berlingeri. Crédito: Mezcalent

A pesar de todo lo anterior, los rumores sobre una posible reconciliación terminaron cuando se reveló que la modelo había regresado con su ex pareja, el deportista Devin Booker, tras asistir juntos al Super Bowl 2024 en la ciudad de Las Vegas.

De igual manera, y días después de esta noticia, salió a la luz que Bad Bunny también había regresado con su ex novia, Gabriela Berlingeri, quien habría estado cerca del cantante en todo momento e incluso durante el tiempo que estuvieron juntos el puertorriqueño y la modelo estadounidense.

