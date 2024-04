Érick Gutiérrez critica el pensamiento de Chivas: “A veces no nos damos cuenta del plantel que tenemos”

El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Érick Gutiérrez, sorprendió a los miembros de su plantilla al asegurar que el equipo debe aprender que pueden competir de tú a tú contra cualquiera de sus contrincantes dentro de la Liga MX para lograr así su clasificación a la Liguilla del torneo Clausura 2024 y aspirar por el título de campeón que les ha sido esquivo los últimos años.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el jugador destacó que el Rebaño Sagrado cuenta con una poderosa organización que los ha consagrado como una de las mejores instituciones deportivas de México a lo largo de sus años; además afirmó que todos los miembros de la actual plantilla tienen las capacidades para estar en la élite del deporte azteca y es algo en lo que deben trabajar para sumar muchas más victorias.

“A veces no nos damos cuenta del plantel que tenemos, jugador por jugador tenemos muchísima calidad, no nos damos cuenta que podemos competir al tú por tú, hemos competido contra los equipos de arriba de la tabla hemos ganado o empatado, estos es de todos, que no por ser un equipo grande vas a salir mejor, tenemos que salir al cien por ciento, el querer ganar, acostumbrarse a ganar”, expresó.

Gutiérrez también detalló que el rendimiento de este torneo Clausura 2024 de la Liga MX ha sido mucho mejor que el registrado en el torneo Apertura 2023, aunque afirmó que todavía queda mucho trabajo para mejorar y así poder levantar el trofeo azteca.

“Me siento muy bien a comparación del torneo pasado voy muy bien, se me critica mucho a veces, sé lo importante que soy en el equipo, lo que puedo aportar, a veces mi futbol parece un poco perezoso, pero trato de estar siempre un paso adelante de los otros rivales, trato de hacer lo mío, puedo mejorar, me siento bien y contento, sé que puedo dar más”, agregó.

Para finalizar, el jugador de Chivas Rayadas de Guadalajara sostuvo que ha sido autocrítico consigo mismo y además ha aceptado las críticas en su contra por el desempeño que mostró en el torneo Apertura 2023 para poder mejorar profesionalmente y así brindar un mayor espectáculo en el terreno de juego para sumar muchas más victorias con el Rebaño Sagrado.

“He aprendido, si ves estadísticas mis números no son malos, son bien o a veces de los más altos, pero soy consciente… en Holanda estuve en un equipo exigente, cuando vine acá sabía la responsabilidad que tenía, cuando se me critica he aprendido mucho ya, soy consciente cuando juego mal, yo solito, nadie me lo tiene que decir, soy el primero en hace autocrítica, lo tomo bien”, concluyó Gutiérrez.

Sigue leyendo:

–Henry Martín cumple el sueño de un pequeño aficionado y conmueve los corazones del Club América

–Rayados de Monterrey presentó queja formal contra los reclamos de Lionel Messi

–Rolly Romero habla sobre su pelea contra Pitbull Cruz: “Quiero felicitarlo, prometo que volveré”