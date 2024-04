Guty Carrera envía mensaje tras ataques recibidos por su participación en ‘La Casa de los Famosos’

Guty Carrera compartió en sus redes sociales un mensaje en el que expresaba su gratitud a sus seguidores y a aquellos que lo apoyaron durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 4′. Sin embargo, también hizo referencia a aquellos que lo criticaron y lanzaron insultos hacia su persona.

“Voy a responder todos los mensajes de mis haters. Nunca lo había hecho así que estoy emocionado“, mencionó el familiar del presentador de televisión Danilo Carrera.

El modelo afirmó que todo lo que se dice en redes sociales no afecta su autoestima, ya que lo más importante es la opinión que tiene de sí mismo y el apoyo de sus amigos y familia. Además, señaló que es consciente de que en el mundo de la televisión y el espectáculo siempre habrá personas que no estén de acuerdo con su forma de ser o actuar.

A pesar de las críticas recibidas, Guty se mostró firme en su postura y aseguró que seguirá adelante con sus proyectos y su carrera profesional, sin dejarse influenciar por las opiniones negativas de los haters. Finalmente, agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que le brindan en cada paso que da.

Diversas ofensas terminó recibiendo. Por ello, le respondió a una persona lo siguiente: “Yo tenía que hacer esa llamada. Serrath se la pasó mintiendo y me dieron la oportunidad de hacer una llamada, así que por supuesto la hice. Hater tienes que entender cómo fue la situación. Uno tiene derecho a réplica y a defenderse”.

El ecuatoriano de 33 años demostró que tiene una actitud positiva y madura frente a las críticas y los comentarios negativos, y que no permitirá que afecten su autoestima ni su carrera.

Seguidores responden al mensaje de Guty Carrera

“Ahora sí les va a arder más, pero ni modo. Si les molesta tu brillo, Guty, pues se pongan lentes negros”, “Tú eres un angelito. Que bueno que no te afecten lo que hablan de ti, tú sigue adelante, no caigas en provocaciones, dale con todo. Amando que te tomas con humor esos comentarios estériles, hostiles, bajos, soez y bélicos”, “Que bueno que no te afecten lo que hablan de ti, tú sigue adelante, no caigas en provocaciones, dale con todo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

