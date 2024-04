VIDEO: Arremeten contra Karol G por interrumpir una pedida de matrimonio para poner una canción suya

Karol G se ha convertido en blanco de críticas por enésima ocasión en las últimas semanas. Y es que luego de ser atacada, a través de redes sociales, por una diversidad de factores como el supuesto plagio de su canción “Contigo” así como por “copiar” el estilo de otras artistas como Shakira y Rosalía, la colombiana fue juzgada ahora de querer acaparar la atención en un momento ajeno a ella.

La intérprete de “QLONA” hizo una pequeña pausa en su actual gira, “Mañana Será Bonito”, por Sudamérica, para presentarse, de manera inesperada, en el programa “The Juanpis Live Show” del presentador Alejandro Riaño.

Durante dicha participación, Karol G habló de diversos aspectos de su carrera, su actual gira así como algunos detalles de su vida privada, hasta que una pareja del público presente subió al escenario en donde se encontraba la colombiana para hacer la tan conocida pedida de matrimonio o de mano.

Sin embargo, y a pesar del romántico momento que estaba viviendo la pareja, Karol G decidió interrumpir la pedida de mano con la única intención de hacer sonar la “canción perfecta” para la situación: su canción “Contigo”.

karol g interrumpiendo la pedida de matrimonio para que pongan la música correcta JAJAJAJA obviamente contigo🫶🏻 pic.twitter.com/iY7fACr2dD — marti🎀 PINK FRIDAY GIRL (@minajxnimri) April 5, 2024

¿Qué dijo la gente respecto a la acción de Karol G?

Luego de que comenzara a escucharse la canción en pleno show, la reacción de la gente no se hizo esperar a través de un gran número de gritos, chiflidos y aplausos. De igual manera, la pareja no pudo evitar emocionarse al escuchar de fondo “Contigo” mientras se comprometían. De igual manera, Karol G no dejó de sonreír en todo momento ante tal romántico hecho.

Tras la publicación de diversos videos en redes sociales que capturaron el momento, un gran número de usuarios lanzaron múltiples críticas hacia la cantante al mencionar que su única intención era convertirse en “protagonista” de la situación.

De igual manera, otros internautas señalaron que Karol G solo buscó “promocionar” su canción, la cual se ha visto envuelta en diversas polémicas desde su lanzamiento hace unas semanas. Y es que de acuerdo con diversos usuarios, la canción “Contigo” es un flamante plagio al tema “Bleeding Love” de la cantante inglesa Leona Lewis del año 2007.

Aunado a lo anterior, la cantante rusa Mila Voyna acusó a Karol G del mismo “asunto” al mencionar que la colombiana plagió su tema “Pégate”, el cual fue lanzado en 2022: “Tiene la misma melodía que mi canción ‘Pégate’ que salió en 2022. Yo me pregunto: ¿Qué p… fue lo que pasó aquí? ¿un sampleo, un plagio? Su canción tiene la misma transición y cambios durante toda la canción con esa melodía”.

Karol G se encuentra en su actual gira “Mañana Será Bonito”. Crédito: Mezcalent

Ante la variedad de acusaciones, la sudamericana ha decidido guardar silencio e, incluso, interpretar su tema en sus más recientes presentaciones de su gira “Mañana Será Bonito” por el continente americano.

