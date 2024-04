7 heridos en choque de bus escolar en Nueva York: vehículos destrozados

Siete personas, incluyendo cinco alumnos, resultaron heridas en un choque entre un mini autobús escolar y una camioneta esta mañana en Yorktown, condado Westchester de Nueva York.

Ambos vehículos resultaron severamente dañados. No está claro cuántos niños estaban dentro del autobús en el momento del accidente a las 9:30 a.m. del viernes en Old Yorktown Road.

Las autoridades dijeron que cinco estudiantes de secundaria y el conductor fueron trasladados a hospitales con lesiones, en condición estable, destacó NBC News.

La policía de Yorktown dijo que una investigación preliminar indica que el conductor de la camioneta sufrió una emergencia médica y chocó con el autobús. Ese conductor también fue trasladado a un hospital para su evaluación. La Ruta 132 fue cerrada entre las calles Barger y Wildwoods para ayudar en la pesquisa.

En un caso similar, la noche del miércoles cinco personas resultaron heridas dentro de vehículos y en la calle luego de que un conductor de 89 años al parecer perdió el control de su auto Mercedes de lujo tras sufrir un aparente episodio médico en Brooklyn (NYC).

En febrero una niña de 5 años fue fatalmente atropellada por un autobús escolar del que se acababa de bajar en el condado Rockland de Nueva York.

A fines de enero un niño de 8 años también fue fatalmente arrollado por un autobús de una escuela judía en el condado Rockland. Dos días después tres ancianos murieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar en Nueva Jersey.

En otro caso similar, en noviembre una abuela dominicana murió atropellada por un bus escolar tras dejar a sus tres nietas en clases en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia hacia conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

En diciembre la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.