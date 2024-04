Adamari López habla de la obsesión que tiene en su hogar

Adamari López reveló en el programa ‘Desiguales’, que transmite la cadena Univision, que sufre una obsesión con el hogar.

“¿Quién no tiene algún tipo de manía con el hogar? Limpiamos, ordenamos, dejamos todo tan impecable que parecemos a veces hasta trastornadas, yo a veces también lo soy, pero bueno, no siempre somos trastornadas”, comentó.

Luego de esto, afirmó que esta presentación fue para hablar de los trastornos obsesivos compulsivos, mejor conocido como TOC.

“Yo también tengo mis manías, la señora que trabaja en mi casa, cuando me pongo con mis manías o mi top en high, me dice ‘usted tan fastidiosita’, pero es verdad porque me regaña porque me tengo que parar a organizar. Yo puedo ir a una fiesta y me puedo levantar a organizar la casa”, dijo.

Asimismo, indicó que la suciedad le genera impulsos de limpiar rápidamente, ya que es algo que no le gusta en lo absoluto.

Alguien que también compartió algunos secretos de su personalidad fue Jessi Rodríguez, quien confesó que también es aplicada con la limpieza de su hogar.

“Mi mejor amiga, que es psicóloga, ella fue la que me dijo que lo tengo, porque yo estoy teniendo una conversación contigo y yo puedo estar moviendo esto porque sé que no va acá o este ejemplo que te di, Adamari, yo me tengo que levantar temprano, y yo a las 11 de la noche puedo estar pasando la aspiradora porque en mi cabeza, si el piso está sucio, lo pisé, el sucio está dentro de mis dedos, me acuesto y entonces dentro de mi cama está ese sucio que trajo la perra”, comentó.

Luego indicó que tiene una lucha con esos pensamientos porque generalmente se pone a limpiar, pero entiende que no está bien porque debería estar durmiendo.

Amara La Negra, después de escucharla, le dijo que sentía que eso ya era algo fuerte y recordó la vez que salió con un chico, quien la invitó a su casa y también tenía esta obsesión con la limpieza.

Estas declaraciones demostraron el lado poco visto de figuras hispana de la televisión en los Estados Unidos, que tienen algunas manías dentro de la casa.

