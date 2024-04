Amor fatal: adolescente latino baleado por ex novio de su tía en hogar de Nueva York

Ramón Álvarez, adolescente de 19 años, murió baleado supuestamente por el obsesionado ex novio de su tía en medio de una disputa doméstica en un apartamento de East Harlem (NYC).

Álvarez trabajaba para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad, estaba estudiando para obtener su diploma GED e iba a ser padre por primera vez, dijo su familia al Daily News.

Todo ello se truncó alrededor de las 3:30 a.m. del miércoles cuando el ex de su tía entró a la fuerza al apartamento familiar en E. 112th St. cerca de Third Ave., parte del complejo de vivienda pública (NYCHA) Jefferson Houses.

Cuando dijo que me iba a matar, nunca lo tomé en serio” Melidy Adega – Tía de la víctima y ex novia del pistolero

“Sacó su arma y disparó”, dijo la tía Melidy Adega, de 38 años. “[Álvarez] se estaba levantando de dormir cuando escuchó la conmoción”. Mientras el hombre disparaba el arma sin rumbo dentro del apartamento, el adolescente entró corriendo a la habitación para ver qué estaba pasando. “Le disparó a mi sobrino primero… Estaba disparando en la oscuridad”.

Luego el invasor se giró y apuntó con el arma a la cara de Adega, pero la mujer agarró el cañón antes de que pudiera disparar, recordó. Ella sólo recibió un rasguño de bala en el hombro. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, Álvarez estaba consciente y hablando. Lo llevaron al Harlem Hospital, donde empeoró y murió, dijo la policía de Nueva York.

El pistolero de 53 años huyó a toda velocidad en una bicicleta y se deshizo del arma mientras escapaba, dijeron las autoridades. Ayer NYPD lo arrestó en El Bronx. Su nombre no fue divulgado, pero ya tenía 27 detenciones previas, 17 de las cuales por delitos graves, según fuentes policiales.

Adega y el pistolero habían estado saliendo intermitentemente durante unos cuatro años antes de que ella terminara recientemente la relación “abusiva”. “Él vino y comenzó a actuar violento”, afirmó la mujer. “Cuando dijo que me iba a matar, nunca lo tomé en serio”.

El joven y su novia esperaban un bebé el próximo mes y planeaban celebrar la llegada en una fiesta este fin de semana. “Está devastada”, dijo Adega sobre la novia embarazada de su sobrino. “Ese es su primer hijo y ni siquiera verá el nacimiento”.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

En febrero una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

