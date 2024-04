Kennedy Jr. dice que los aliados de Trump le pidieron que fuera su vicepresidente

El candidato presidencial independiente, Robert F. Kennedy Jr., aseguró el lunes en una publicación en redes sociales que los aliados del expresidente Donald Trump se acercaron a él para proponerle que fuera su vicepresidente.

“El presidente Trump me llama radical de ultraizquierda. Soy tan liberal que sus emisarios me pidieron que fuera su vicepresidente. Rechacé respetuosamente la oferta”, escribió Kennedy en X, antes Twitter. “Estoy en contra del presidente Trump y el presidente Biden no puede ganar. A juzgar por su nuevo sitio web, parece que el presidente Trump sabe quién realmente puede vencerlo”.

No obstante, la información fue negada por el equipo de campaña del expresidente Trump.

“Volver a subir esto a partir de enero… era cierto entonces y es cierto ahora”, escribió Chris LaCivita, un alto asesor del republicano, en X. Llamó a Kennedy “un loco izquierdista al que nunca se le acercaría para incluirlo en el boleto… ¡lo siento!”.

El New York Post informó en enero que el equipo del expresidente intentó reclutar a Kennedy como compañero de fórmula. Asimismo, el New York Times informó la semana pasada que el propio Trump había planteado la idea de que Kennedy se uniera a la lista, aunque no se creía que fuera una sugerencia seria.

Críticas a Kennedy

Trump ha criticado duramente a Kennedy Jr. en las últimas semanas.

“RFK Jr. es, con diferencia, el candidato de izquierda más radical en la carrera. Es un gran admirador de la Nueva Estafa Verde y de otros desastres que acaban con la economía”, escribió Trump en Truth Social a finales de marzo. “Supongo que esto significaría que le quitará votos al corrupto Joe Biden, lo que sería un gran servicio para Estados Unidos”.

Trump aseguró que la candidatura de Kennedy Jr. es “excelente para MAGA”.

“Su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, es incluso más ‘liberal’ que él, si eso es posible. ¡¡¡Kennedy es un demócrata de izquierda radical y siempre lo será!!! Es fantástico para el MAGA, pero los comunistas le pondrán muy difícil llegar a las urnas”, dijo.

Por otra parte, grupos allegados a la campaña del expresidente republicano han definido a Kennedy como un “liberal radical”.

