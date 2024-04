Trump visita bodega en Harlem y asegura que propietarios deben armarse para que no los roben

El expresidente Donald Trump salió este martes de la diligencia legal que tuvo en un tribunal de Manhattan, en el caso que se le sigue por el presunto pago por silencio, donde se seleccionaron varios jurados para el juicio que lleva el magistrado Juan Merchán, y se dirigió al Alto Manhattan a hacer campaña.

Altamente escoltado, y en medio de gritos de simpatizantes que le pedían que regrese a la Casa Blanca cuatro años más, y detractores, el expresidente visitó a la bodega Sanaa, víctima de constantes robos y ataques, en la que en 2022 el dominicano José Alba saltó a los titulares luego de ser arrestado y acusado de asesinato, tras apuñalar mortalmente a un asaltante en defensa propia. El Diario NY estuvo en el encuentro con los bodegueros.

Trump ingresó a la tienda, antes conocida como Blue Moon Convenient Store, ubicada en la Avenida Broadway con calle 139, y tras un saludo amable al propietario actual, Maad Ahmed, y bromear con el pequeño hijo del comerciante, de quien dijo que era “muy lindo” y tenía cara de actor de Hollywood”, mencionó que para evitar que los bodegueros de la Gran Manzana sigan siendo víctimas de robos y actos violentos deberían armarse. En su visita a Hamilton Heights, el republicano culpó a los políticos demócratas, entre ellos al presidente, Joe Biden, por promover leyes que según afirmó, dejan a los criminales con pocas opciones de castigo y a los ciudadanos trabajadores echados a su suerte.

“Se les debería permitir tener un arma. Si tuvieras un arma, nunca te robarían, jamás te hubieran robado, así se acabaría con eso”, le dijo el precandidato presidencial a Ahmed, cuya tienda fue robada a mano armada hace apenas tres semanas y prefirió no hacer el reporte a la policía, al considerar que “eso ya no sirve de nada”. El inmigrante yemení tomó el consejo del exmadantario y mencionó que va a mirar la manera de conseguir un arma para ver si así los delincuentes finalmente respetan la tienda.

“¿No es una locura? ¿Es casi como hacer negocios para que lo roben a uno?”, dijo Trump, quien insistió en que los comerciantes deben armarse como una buena solución para enfrentar el hampa, al tiempo que sacó su retórica contra los políticos demócratas, al escuchar al abogado de Alba, Rich Cardinale, quien mencionó que como funcionan actualmente las layes en Nueva York, si los bodegueros usan armas podrían correr la misma suerte que enfrentó su cliente en 2022. “Si usan un arma en defensa propia lo que va a pasar es que van a ser arrestados e irán a la cárcel”, dijo el defensor.

Afuera de la bodega, donde además de voces de apoyo el político también recibió un par de gritos de vecinos que le advertían que no era bienvenido en la ciudad y le pedían que cese en su intento de volver a la Presidencia por el bien del país y la democracia, Trump aseguró que quiere “enderezar a Nueva York” y pidió mayor apoyo al NYPD.

“Cada semana a los bodegueros les roban dos o tres veces, es una locura. ¿Saben qué? La policía puede acabar con eso, pero se les debe permitir hacer su trabajo”, dijo el republicano, aprovechando para lanzar dardos al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien lo culpa en el proceso que se sigue en su contra.

Trump visitó este martes el Alto Manhattan. Foto Edwin Martínez

“Alvin Bragg no hace nada, persigue a tipos como Trump que no hicieron nada malo. Y a asesinos violentos y asesinos (no)… Hay cientos de asesinos por toda la ciudad, saben quiénes son y no los arrestan. Van es tras Trump”, dijo el precandidato republicano. “Hay que detener el crimen y vamos a dejar que la policía haga su trabajo. Hay que devolverles su autoridad. Estamos haciendo una gran jugada en Nueva York. Amo esta ciudad y se ha puesto tan mal en los últimos tres años, cuatro años… Quieren ley y orden… cada semana les roba. ¿Saben dónde pasa el crimen? Está en las bodegas”.

Y a pesar de que cifras de la Administración Municipal defienden que los índices de criminalidad en la Gran Manzana en 5 de las 7 las principales categorías han disminuido, entre ellas el homicidio, con una reducción del 17.2%, el exmandatario insistió en que Nueva York está “patas arribas” y que la delincuencia cada vez la sufren más pequeños negocios, hecho que apoyan los representantes de ese gremio.