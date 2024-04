Cámara captó a hispano cuchillo en mano antes de apuñalar a su madre más de 70 veces en Florida

Un video de una cámara Ring muestra a Emmanuel “Manny” Espinoza, cuchillo en mano, segundos antes de apuñalar más de 70 veces a su madre en Florida.

Las imágenes de vigilancia forman parte de la prueba con la que cuentan las autoridades en el condado Polk contra Espinoza.

En la grabación, divulgada por la Oficina del Alguacil del Condado Polk poco después de que el estudiante de medicina fuera arrestado, se aprecia al joven caminando tranquilamente hacia la puerta del apartamento de Elvia Espinoza, en Frostproof.

La víctima, de 40 años, le abre la puerta a su hijo, y, de inmediato, el joven, de 21, la ataca con el cuchillo.

Esa parte no fue captada por la cámara.

El sospechoso había quedado en acudir a un evento familiar para su abuelo cuando Elvia le preguntó si podía quedarse con ella durante el fin de semana.

Los hechos se reportaron el 6 de abril, a eso de las 2 p.m.

El móvil del crimen no ha sido establecido por las autoridades. Sin embargo, el alguacil Grady Judd indicó a medios de prensa que, al momento de confesar los hechos, Espinoza declaró que su madre lo sacaba de quicio desde pequeño y que estaba molesto con ella, pero que la amaba.

“Hablamos con él y confesó. Él dijo: ‘Sabes, he querido matar a mi madre desde hace muchos, muchos, años porque me ponía los nervios de punta’”, habría manifestados el presunto asesino según reveló Judd.

Judd añadió que obtuvieron otra grabación del interior de la unidad en la que se escucha a la mujer gritando el nombre de su hijo mientras era atacada. Ese contenido no fue divulgado públicamente.

El alguacil también señaló que, cuando la mujer intentaba levantarse del piso, el atacante la continuó apuñalando.

“El dijo que notó que sus manos seguían moviéndose, entonces la apuñaló un poco más”, detalló el portavoz policial.

Las autoridades además revelaron que, al momento de los hechos, el joven escuchaba la canción de Jay-Z y Kanye West, “No Church in the Wild” (No hay iglesia en lo salvaje), a través de sus auriculares. El tema hace alusión a la condición humana versus la divina.

Espinoza, que estudiaba en la Universidad de Florida, en Gainsville, fue acusado de asesinato en primer grado y manipulación de evidencia. Permanece detenido en la cárcel del condado de Polk.