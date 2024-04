Revelan las exigencias de Jennifer López para su gira: desde sábanas de 250 hilos hasta un enólogo particular

El fracaso del nuevo disco de Jennifer López, “This Is Me… Now”, no evitó que la cantante de origen latino decidiera seguir adelante con la gira de promoción de este nuevo material, la cual también se ha visto envuelta en un gran número de controversias por la cancelación de 7 shows debido a una supuesta baja de boletos.

Aunado a lo anterior, fuentes cercanas a la también actriz revelaron que como medida de emergencia ante el desinterés de la gente por el disco de JLo, se decidió cambiar el nombre de la gira de “This Is Me… Now” a “This Is Me… Now/Greatest Hits”, con la intención de atraer a más personas relacionadas con la carrera de López.

Ante la implementación de estas medidas, tal parece que la intérprete de “On The Floor” solo está enfocada, ahora, en dar el mejor espectáculo, algo que requerirá de un gran número de elementos de acuerdo con las exigencias que la artista ha manifestado a los organizadores y que se revelaron de manera reciente.

Jennifer López invirtió cerca de $20 millones de dólares en su nuevo disco. Crédito: Mezcalent

¿Qué pidió Jennifer López para sus conciertos?

De acuerdo con lo difundido por diversos medios, Jennifer López ha extendido a los organizadores de su gira, la empresa Live Nation, una lista de peticiones o exigencias. Entre la variedad de requerimientos destaca la necesidad de contar con sábanas de 250 hilos así como un camerino completamente decorado y compuesto de elementos blancos.

Aunado a lo anterior, la esposa de Ben Affleck también solicitó una tina llena de agua mineral, algo insólito en la variedad de peticiones “extravagantes” de diversos artistas. De igual manera, JLo pidió tener a un chef particular durante su gira así como un enólogo que le ayude a elegir los mejores vinos.

La gira de Jennifer López, quien no se había presentado en un escenario desde hace 4 años, dará inició el próximo 26 de junio en la ciudad de Orlando, Florida. Posterior a esta presentación, la nacida en el Bronx visitará una treintena de ciudades a lo largo y ancho de los Estados Unidos

El 2024 de Jennifer López

Previo al inicio de su gira, Jennifer López se convertirá, por primera ocasión, en anfitriona del mítico desfile del MET Gala el próximo 6 de mayo. A pesar de que la cantante es una asidua visitante de dicho evento, esta será la primera ocasión que se desempeñe como anfitriona.

La intérprete de “Get Right” estará acompañada del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien también debutará como anfitrión del desfile. A los anteriores, también se unirán la actriz estadounidense Zendaya y el actor australiano Chris Hemsworth.

Además de JLo y Bad Bunny, la cantante colombiana Karol G también pisará la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York por primera vez en su carrera.

