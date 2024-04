FOTO: Jennifer López causa furor al compartir una foto de ella de hace 20 años y compararla con su actual apariencia

A pesar de la variedad de opiniones respecto al nuevo disco de Jennifer López, “This Is Me…Now”, el cual ha sido duramente criticado, la cantante ha logrado destacar, tanto en los últimos meses como en casi toda su trayectoria, por otro factor característico: su escultural figura y el poco visible paso de la edad en su rostro y cuerpo.

En días pasados, la intérprete de “On The Floor” reveló una serie de fotografías, como parte de su participación en la campaña publicitaria de Silky Intimates, en donde dejó en claro la envidiable figura que ostenta a sus 54 años.

Pero si existían dudas respecto al compromiso que tiene la actriz con su cuerpo y figura, la también actriz volvió a demostrar que el tiempo no transcurre de forma natural en su rostro gracias a su reciente publicación.

La fotografía que demuestra la eterna juventud de JLo

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la sección de Stories, la intérprete de “Selena” compartió una imagen suya 20 años atrás, en donde se puede notar la clásica melena de la artista así como su delgado rostro, a lado de otra foto de ella misma en la actualidad.

JLo comparó una foto suya a sus 34 años con una en la actualidad. Crédito: Cortesía

Acompañada del mensaje: “Jennifer López esta soy yo vs. ahora”, la publicación hizo evidente el poco o inexistente cambio físico que ha sufrido la actriz durante los últimos 20 años.

La comparativa de fotos también demostró el gran compromiso que tiene la también empresaria con su bienestar y su apariencia física, quien suele compartir un gran número de publicaciones, en sus redes sociales, mostrando parte de sus rutinas de ejercicios así como su estricta dieta y estilo de vida.

JLo se prepara para un nuevo “comienzo”

Luego del tibio recibimiento de su nuevo disco, “This Is Me… Now”, Jennifer López ha comenzado a tomar diversas medidas para contrarrestar los “daños causados”. En primera instancia, y ante el rumor de que la razón de la cancelación de 7 conciertos de su próxima gira se debió a la baja venta de boletos, la cantante decidió cambiar el nombre de su tour “This Is Me… Now” a “This Is Me… Now/Greatest Hits” con la intención de abarcar a un público mayor y que sigue su carrera desde hace años.

Aunado a lo anterior, la cantante ha decidido inclinar su carrera más hacia la actuación que en el escenario musical. En días pasados, se reveló que la artista latina será acompañada por el mexicano Diego Luna en la nueva versión de la cinta “The Kiss Of The Spider Woman”, además de fungir como productora de una cinta basada en la caricatura infantil “Bob The Builder”.

