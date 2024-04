Ex publicista de Jennifer López revela la principal razón del fracaso del nuevo disco de la cantante

Los primeros meses del 2024 no han sido los mejores en la vida de Jennifer López. Y es que a pesar de la gran expectativa generada por su nuevo disco, “This Is Me… Now”, lo cierto es que el material de la también actriz no ha logrado conectar con el público y crítica.

Vale la pena mencionar que tras su debut, “This Is Me… Now” no logró superar el puesto número 38 dentro del Top Billboard, uno de los rankings más prestigiosos del mundo de la música. De igual manera, el material audiovisual homónimo que acompañó al álbum, así como el documental que narra el proceso de desarrollo del disco, no obtuvieron la relevancia esperada por la artista.

Aunque la mayoría de expertos y críticos dentro de la industria musical señalan que el fracaso de JLo se debe a que ha sido relegada por un gran número de estrellas nuevas, como Dua Lipa, Billie Eilish, Taylor Swift, entre otras, además de que su música no se ha adaptado a la actualidad, el ex publicista de la artista latina, Rob Shuter, reveló recientemente una razón de mayor peso: su relación con Ben Affleck.

¿A nadie le importa la relación entre Ben Affleck y Jennifer López?

De acuerdo con Rob Shuter, ex publicista de la cantante, la verdadera razón del fracaso de “This Is Me… Now”, se debe a que este toma como punto central la relación de López con el actor y director Ben Affleck, algo que no le interesa al público.

Jennifer siempre ha sido una genio en el marketing y las relaciones públicas, pero no calculó bien y creyó que el mundo todavía está interesado en su amor con Ben Affleck. Pero a nadie le importa Bennifer. El mundo siguió adelante” Rob Shuter – Ex publicista de JLo

A través de un gran número de entrevistas previas y posteriores al lanzamiento del álbum, así como en el documental mismo, la cantante ha revelado que el ganador del Oscar por “Argo” fue una “pieza fundamental” en el desarrollo del nuevo material.

De igual manera, la artista ha confesado en innumerables ocasiones que la gran mayoría de canciones de su disco hablan acerca de los diversos procesos por lo que pasó y sufrió para volver a reunirse con el estadounidense.

Ante esta situación, diversas fuentes cercanas a la latina han expresado que JLo se encuentra sumamente triste por la situación debido a que “dejó su corazón y su alma en este proyecto”. Vale la pena mencionar que en semanas anteriores, López canceló cerca de 7 conciertos de su gira por Estados Unidos sin una razón aparente. Posteriormente, se difundió que el verdadero motivo de esta serie de cancelaciones se debió a la baja venta de entradas en los recintos programados.

Aunado a todo lo anterior, Jennifer López ha sido severamente criticada, a través de redes sociales, por diversas situaciones como el video en donde se aprecia que escupe un chicle en la mano de su asistente. Vale la pena recordar que la latina invirtió cerca de 20 millones de su propio “bolsillo” para financiar su nuevo proyecto.

