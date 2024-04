Jennifer López cambia el nombre de su gira debido al supuesto fracaso en la venta de entradas

El tibio recibimiento del último disco de la cantante latina Jennifer López, “This Is Me… Now”, ha dejado algo en claro: la nacida en El Bronx ha pasado a segundo plano dentro del actual terreno musical.

Y es que a pesar de anunciar con “bombo y platillo” la llegada de un nuevo disco, luego de más de 10 años de no publicar nuevo material discográfico, tras “A.K.A.” en 2014, el nuevo álbum de la intérprete de “On The Floor” no obtuvo el éxito esperado al no poder superar la posición número 38 del Top Billboard. De igual manera, el material audiovisual homónimo que acompañó a su disco, así como el documental que narra todo el desarrollo del mismo, “The Greatest Story Love Never Told”, no lograron conectar con el público y la crítica.

Aunado a lo anterior, se reveló en semanas previas que la cantante se vio obligada a cancelar 7 conciertos, en diversas ciudades de Estados Unidos, debido a una supuesta baja venta de boletos. Ante esto, y a pesar del fracaso del disco, la cantante habría tomado una decisión radical para tratar de “maquillar” su fracaso: cambiar el nombre de su gira.

#JenniferLopez rebrands her upcoming 2024 'This Is Me… Now' tour as a career-spanning celebration titled 'This Is Me… Live: The Greatest Hits'! 👏👩‍🎤🏟️❤️‍🔥🐐🤍pic.twitter.com/9yroRdRyFZ — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) April 4, 2024

Jennifer López cambia el nombre de su gira para atraer a más personas

De acuerdo con el medio Variety, la cantante decidió cambiar el nombre de su gira, llamada inicialmente como “This Is Me… Now”, a “This Is Me… Live/The Greatest Hits” con la consigna de llegar a más personas.

Jennifer López invirtió cerca de $20 millones en su nuevo disco. Crédito: Mezcalent

El nuevo nombre de la gira también deja en claro que la también empresaria latina tiene la intención de incluir sus mejores éxitos dentro de su larga trayectoria a la par que interpreta los nuevos temas de su disco. Incluso, y debido al inesperado cambio, se ha mencionado que la artista latina podría enfocar su gira a una serie de shows de nostalgia.

Vale la pena recordar que de acuerdo con el mismo ex publicista de López, Rob Shuter, la principal razón del fracaso del nuevo material de la cantante se debe a que “a nadie le interesa” su relación con el actor y director Ben Affleck. En entrevistas previas, y en sus mismas canciones, la artista ha revelado que su relación con el estadounidense fue la piedra angular para la concepción de “This Is Me… Now”, además de que varias de las canciones narra un episodio en la larga y conocida historia de amor entre las estrellas.

Es importante mencionar que la gira de Jennifer López, anunciada en febrero pasado, tiene como fecha de inicio el próximo 26 de junio en la ciudad de Orlando y Miami, Florida. De igual manera, el tour tenía planeado la visita de la cantante a más de 30 ciudades de Estados Unidos.

Sin embargo, y luego de la reciente cancelación de 7 conciertos, no se sabe con exactitud si la cantante pretende reprogramar dichos shows o simplemente eliminarlos de su itinerario.

Continúa leyendo

VIDEO: Jennifer López divide opiniones al ser vista escupiendo un chicle en la mano de su asistente

Jennifer López es señalada de “mentirosa” al revelar la forma en la que vivió su infancia en El Bronx

Conciertos de Jennifer López habrían sido cancelados por la baja venta de entradashttps://eldiariony.com/2024/03/14/conciertos-de-jennifer-lopez-habrian-sido-cancelados-por-la-baja-venta-de-entradas/