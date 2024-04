Giancarlo Esposito revela que pensó en su asesinato para que sus hijos cobraran su seguro de vida

Luego de su exitoso papel como el frío y calculador “Gus Fring”, en la reconocida y premiada serie “Breaking Bad”, la carrera del actor de origen italiano Giancarlo Esposito recibió un gran impulso, al grado de ser considerado, hoy en día, uno de los mejores actores de la escena en Hollywood. Sin embargo, y lo que muchos no saben, es que el hoy premiado artista sufrió una severa crisis económica y personal que lo orilló a pensar en su propia muerte.

Durante su participación en el más reciente episodio del podcast “Jim and Sam Show”, el actor de “The Boys” habló a corazón abierto respecto al inicio de su carrera, la cual se vio ensombrecida por una mala racha que se extendió hasta 2008, año en el que estaba “totalmente arruinado”.

Ante esta situación, y a raíz de la desesperación para solucionar este momento, el actor pensó en tomar medidas drásticas para “ayudar” a su familia.

Lo primero que pensé fue en mi suegro, que trabajaba con seguros. Empecé a preguntar a mi esposa por qué cantidad estaba asegurado, y comencé a darle vueltas. Empecé a hacerles preguntas como que si podías cobrar el seguro si te suicidabas, y me dijo que era complejo. Ella no tenía idea de por qué le estaba preguntado todo esto” Giancarlo Esposito – Actor

Giancarlo Esposito pensó en la muerte para “salvar a su familia

En la misma entrevista, el intérprete de “Abigail” confesó que planeó, incluso, contratar a un sicario que lo matara con la intención de que su familia cobrara su seguro de vida.

Luego pensé en contratar a alguien para que me matara, sería una muerte muy desafortunada y mi familia cobraría el seguro. Tenía cuatro hijos y quería que tuvieran una vida digna.

Sin embargo, y luego de pensar a conciencia su plan, Esposito se dio cuenta que esta acción solo dañaría en mayor medida a pesar de la intención de “salvar” a su familia: “Pero luego pensé que no sería viable porque el dolor que les causaría sería de por vida, y precisamente de ese trauma es de lo que me he querido alejar yo y no pasarlo a mis hijos”.

Según lo revelado por el actor, y luego de dejar de lado su plan de buscar la muerte, se topó con su salvación: “Breaking Bad”. Y es que según lo declarado por el histrión, la serie protagonizada por Bryan Cranston, en la que Esposito da vida a un importante mafioso que se esconde detrás de la figura de un gerente de una tienda de pollos, revivió su carrera y le permitió obtener nuevos papeles.

Giancarlo Esposito formó parte de la cinta “Abigail”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Giancarlo Esposito | Cortesía

Luego de su papel en “Breaking Bad”, el actor se unió a grandes producciones de Hollywood como “Better Call Saul”, “The Boys”, “The Mandalorian”, entre otros.

