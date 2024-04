Ana María Canseco lanza dura crítica a ‘La Casa de los Famosos 4’ por nuevo contenido en el reality show

Ana María Canseco, presentadora mexicana de televisión, criticó el podcast que lanzaron en ‘La Casa de los Famosos 4’ y que conducen Cristina Porta y Patricia Corcino. A su juicio, es un contenido que realmente no aporta nada al reality show de la cadena de televisión Telemundo.

“Después de la salida de miembros de Tierra, esto es lo peor que he visto de ‘La Casa de lo Famosos 4′”, escribió en su cuenta en X.

En otra publicación, la exconductora del programa ‘Despierta América’ afirmó: “Mucho más divertido ver a MP cocinar que a las 🦜🦜 Es la diferencia de ser natural a estar desesperado para llamar la atención”.

Varios usuarios también reaccionaron a este nuevo contenido que han hecho la boricua y la española y que ha recibido mensajes negativos.

“Me acordé que en Puerto Rico daban la comedia de Minga y Petraca pero esa hacía reír pero la de Patty y Cristina dan ganas de apagar el televisor y salir corriendo”, “Y pensar que ahí está todo su talento, en el desempeño en medios”, “Para llorar”, “Producción tiene que montarles el show y ni así”, fueron algunas opiniones que se leyeron.

Otros indicaron: “Par de copionas, ahí el único que hace reír es Clovis”, “Todo en ellas dos es insoportable”, “No, no, qué horror”.

Ana María Canseco, fan del cuarto Tierra de ‘La Casa de los Famosos 4’

Esta semana, la mexicana se mostró indignada por la eliminación de la modelo colombiana Adriana Gutiérrez, quien figuraba como una fuerte competidora, pero no logró los votos necesarios para mantenerse en el reality show.

“Yo no sé qué pensar…. Pero hoy me desconecto Gracias por jugar conmigo….. Ya podría predecir el ganador y no porque actúe bien”, escribió en su cuenta en X.

Además de esto dijo: : “Estoy desconectándome del 24/7, que en realidad es 8/7 con tanta censura de ‘La Casa de los Famosos 4’. Ando como cuando quitas el café, ¿quién anda como yo?”.

También consideró que hay favoritismo hacia Lupillo Rivera: “En estas últimas galas que veo de ‘La Casa de los Famosos 4’ me sorprende mucho que no expongan, enfrenten o pregunten porqué Ari dijo que Lupe la maltrataba emocionalmente, ¿será que este tema ahora está prohibido?”.

