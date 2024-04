Chris Christie dice que Biden es “estúpido” por no haberse acercado a él

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aseguró que el presidente Joe Biden es “bastante estúpido” por no acercarse a él y pedirle que apoye su campaña de reeleción, luego de su carrera como precandidato presidencial republicano.

Christie le dijo al Washington Post que Biden no se ha puesto en contacto con él desde que abandonó la carrera por la presidencia. “Es bastante estúpido por su parte no hacerlo”, dijo Christie, cuando se le preguntó si Biden debería contactarlo y pedirle su apoyo, según The Hill.

“Necesitamos trabajar juntos. Y sería inteligente que Biden lo hiciera, pero hasta ahora, no”, añadió Christie más tarde. “Y sé que tiene mi número porque, justo después de ser elegido, dije algunas cosas positivas en ABC, y me subí al auto para regresar a Nueva Jersey, y él me llamó y me dijo: ‘Escuché lo que dijiste’. . Muchas gracias. Es importante que los republicanos digan eso’”.

“Entonces él tiene ese número. No lo he cambiado”, agregó.

Si bien Biden no se ha comunicado directamente con Christie, el presidente demócrata sí se ha referido a sus votantes, diciendo el mes pasado que tanto ellos como los votantes de Nikki Haley tienen un lugar en su campaña presidencial.

El exgobernador, un férreo crítico del expresidente Donald Trump, dejó en claro que no votaría por el expresidente “bajo ninguna circunstancia”.

“No habrá nadie cerca para levantar barreras y él estará en una gira de vendetta contra todos los enemigos que perciba. Eso es algo aterrador para el país“, dijo.

Ni Trump ni Biden

No obstante, Christie también advirtió que no votará por Biden, señalando la edad del mandatario como una razón clave.

“En mi opinión, el presidente Biden ya pasó la fecha de caducidad. En serio. Si el pueblo estadounidense es lo suficientemente estúpido como para nominar a estos dos tipos, eso no significa que yo también tenga que ser estúpido“, comentó Christie.

El exgobernador de Nueva Jersey evaluó su candidatura presidencial, diciendo que no tenía posibilidad de lograr una victoria contra Trump y Biden como candidato de la organización No Labels.

“Ninguno de los que apoyamos, incluyéndome a mí, obtuvo más del 17%. Entonces, lo que sucede es que (a los votantes) les encanta la idea de alguien que no sea Trump o Biden, pero luego… una vez que (presentas una alternativa), no quieren escucharla. Lo analizamos bastante de cerca. No había camino para ganar”, señaló.

Sigue leyendo: