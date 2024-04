“Es el amor de vida”: Declan Rice defiende a su novia de los comentarios gordofóbicos en redes sociales

Despiadados ataques y duras críticas recibidas por su aspecto físico recibió, Lauren Fryer, novia del futbolista del Arsenal de Inglaterra, Declan Rice.

El ataque de los ‘haters’ generó el cansancio de la mujer, quien tomó una drástica decisión en su perfiles públicos.

El futbolista de 25 años no aguantó los comentarios negativos y se expresó públicamente para apoyar a Lauren Fryer, su pareja. “Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”, indicó Rice en sus redes.

“Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”, ratificó el mediocampista de los Gunners.

Ante los comentarios de los usuarios, que comentaban las fotos de la pareja con frases hirientes y descalificadoras que apuntaban al cuerpo de la joven y desaprobaban la relación con el futbolista al considerar que Rice “merece algo mejor” y un “estándar de mujer más elevado”, Lauren decidió poner su perfil de la red social X en privado y borró todas sus publicaciones en Instagram, cuenta en la que tiene 82 mil seguidores.

Las declaraciones del jugador que fue transferido del West Ham al Arsenal en poco más de $112 millones de dólares generaron ruido en el Viejo Continente y motivaron a otras personas a brindarle apoyo a su pareja.

Por ejemplo, la esposa de Jamie Vardy, delantero del Leicester, afirmó: “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”.

Seguir leyendo:

¿”Glitch en la Matrix”? Vea la sincronizada celebración de los jugadores del Arsenal (Video)

Gianni Infantino propone implementar un algoritmo para fijar las tarifas de transferencia de los jugadores

Cristiano Ronaldo lejos de los primeros lugares en el top 100 de futbolistas de 2023, según el diario The Guardian