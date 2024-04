Conductora de “Al Rojo Vivo” hace su debut como actriz y quiere más proyectos, pero sin besos

Lourdes Stephen, la presentadora de “Al Rojo Vivo”, incursionó en la actuación, y le gustó tanto la experiencia que ahora quiere más. La periodista todavía no se cree que ha actuado en “La Novia del Atlántico”, una película junto con Iván Sánchez.

“Se dio porque yo conozco a Celinés Toribio, ella es una gran productora y actriz dominicana y presentadora. Y entonces, pues, hemos estado conversando. Yo hablé en una de las conferencias que ella tuvo y me estaba contando que iba a hacer una película y yo ‘¡ay, no me digas! pues yo quiero hacer la película’, pero bromeando; o sea sí pero no, hasta que un día me dijo ‘Lourdes, tengo un papel para ti en la película’, y yo ‘¿qué?, y digo yo, ¿en serio? Sí, ¡Voy pa allá!’.

“Pedí permiso, me dijeron que sí mi amor y ya estaba en su avión en Dominicana allá: «¡Acción!”.

¿Qué tipo de papel haces en la película?

Mi papel. No, yo no soy como del grupo de la buena gente. O sea, como del otro grupo, sí…

Pero es una experiencia que definitivamente quiere repetir. “Cuando yo estaba en ese me meollo de la película, del maquillaje y la cuestión, me gustó. Me gustó, pero no creo que yo haga así como una película con escenas como de beso, ¡no!.. ¡Ay, porque a mí, yo soy muy penosa, yo soy muy penosa y me da cosita como que no, no me atrevo. No sé, no sé”.

Lourdes entrevistó a su compañero de reparto, Iván Sánchez, y ahí es cuando se dio cuenta de lo que significa para ella esta oportunidad.

“Le digo ¡ay, Iván! muchísima suerte con este proyecto. Y me dice ¡no, no, no! Muchísima suerte no, es que si a mí me va bien a ti te va bien, porque estamos en el mismo bote. Estamos en el mismo proyecto. Y yo me quede como, Dios mío, estoy una película con Iván Sánchez, ¡jajaja! y ahí me cayó y dije ¡wow! Yo estoy emocionada, yo todavía no me lo creo, ¿estoy roja?”.

¿Cuándo podremos verla?

La película está supuesta a salir el año que viene, pero así fecha, fecha, no hay, pero la gente lo puede seguir en “La Novia del Atlántico Movie” en Instagram. Y ahí, pues, están dando información y eso, y me van a ver a mí.

