La madre de los cuatro bebés encontrados en el congelador de una casa en Massachusetts no será juzgada

El fiscal de distrito de Suffolk, Kevin Hayden, informó sobre el informe final de la investigación sobre los cuatro bebés que fueron encontrados dentro de un congelador en un apartamento al sur de Boston en noviembre de 2022. A través del comunicado y análisis del caso dijo que la investigación dio como resultado que la madre de los bebés no enfrentará cargos.

“Esta investigación, que es una de las más complejas, inusuales y desconcertantes que jamás haya enfrentado esta oficina, ya está completa. Si bien tenemos algunas respuestas, hay muchos elementos de este caso que probablemente nunca serán respondidos”, dijo el fiscal de distrito, Kevin Hayden.

En el documento argumentaron que no tienen los datos exactos de cuándo y dónde nacieron los cuatro bebés que fueron encontrados dentro de cajas de zapatos en el congelador de un apartamento. Especificó que no saben si los bebés nacieron vivos.

La madre de los bebés responde al nombre de Alexis Aldamir, actualmente de 69 años, no será llevada a juicio, ya que no levantaron cargos en su contra, a pesar de que los infantes fueron hallados en su domicilio.

“Casi todas las vías de investigación condujeron a dificultades resultantes del tiempo transcurrido, el fallecimiento de personas con información potencialmente relevante y otros factores logísticos. Pero se buscaron enérgicamente todos los caminos y, como resultado, reunimos todos los datos que pudimos”, dijo el fiscal en el comunicado.

¿Qué sucedió?

El 17 de noviembre de 2022, la policía de Boston respondió al 838 East Broadway en el sur de Boston tras recibir una llamada al 911 sobre un posible bebé ubicado dentro de un congelador. La persona que llamó explicó que él y su esposa hicieron el descubrimiento mientras limpiaban el apartamento de su hermana.

Después del hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva que involucró a la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk, la Unidad de Homicidios y Laboratorio de Delitos del Departamento de Policía de Boston y la Oficina del Médico Forense Jefe de Massachusetts.

Ese día se descubrieron cuatro bebés, todos estaban congelados. Según dijeron, los cuatro bebés fueron encontrados en cajas de zapatos envueltas en papel de aluminio. Dos eran hombres y dos mujeres, informó el fiscal.

Los bebés eran hermanos

“Todos los bebés nacieron a término, lo que significa que se determinó que tenían entre 37 y 40 semanas de edad gestacional. Los cuatro tenían sus cordones umbilicales adheridos y las dos hembras tenían sus placentas adheridas. Las pruebas de ADN concluyeron que los bebés eran hermanos completos”, confirmaron.

El médico forense compartió que no se podía determinar cuánto tiempo habían estado congelados los bebés. La autopsia no encontró signos de trauma interno o externo ni evidencia de lesiones. No había señales de comida, leche o fórmula dentro del estómago de los bebés y no pudo confirmar si habían nacidos vivos.

“El médico forense determinó que la causa de la muerte de todos los bebés era indeterminada“.

La mamá esta en un centro de salud

Los detectives localizaron a Alexis Aldamir en un centro residencial de atención médica y finalmente obtuvieron una orden judicial para una muestra de ADN. Los resultados arrojaron que Aldamir era la madre de los cuatro bebés.

El padre de los bebés murió en 2011, y tras una prueba de ADN confirmaron que si eran sus hijos. En 1982, Alexis Aldamir dio a luz a una niña, cuyos formularios de la renuncia de la patria potestad también fueron encontrados por las autoridades.

“Los investigadores no pueden probar que los bebés estuvieron vivos alguna vez y no tienen ninguna causa ni forma de muerte. La autopsia no encontró signos de trauma interno o externo ni evidencia de lesiones obvias. El padre ya falleció, no se le puede acusar de ningún delito. Por último, viene la cuestión de la capacidad de Aldamir para ser juzgado”, expresó el fiscal Hayden.

No podrán llevar el caso a juicio

Los detectives hablaron con Alexis Aldamir en el centro de salud y se dieron cuenta que no entendía lo que le preguntaban, estaba confundida y a veces divagaba.

“La información obtenida sugiere claramente que es poco probable que Aldamir sea juzgada. No podrán llevar este caso a juicio, por lo tanto, esta investigación no resultará en cargos penales“, puntualizó.

El fiscal Hayden agradeció a la Unidad de Homicidios y al Laboratorio de Delitos del Departamento de Policía de Boston, a la Oficina del Médico Forense Jefe de Massachusetts, a Bode Technologies de Virginia y a los fiscales e investigadores de su oficina por su trabajo en el caso.

