Sandra Itzel tras su controversial separación celebró que se divorció de Adrián Di Monte

Sandra Itzel expresó que toda esta situación no fue fácil, pero que era necesario para su bienestar y el de su familia. También agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos durante este difícil proceso.

Este divorcio llega después de que Itzel y Adrián Di Monte protagonizaran un fuerte enfrentamiento mediático en el que se lanzaron acusaciones mutuas de violencia familiar e infidelidades. Ambos actores decidieron poner fin a su relación y seguir caminos separados.

“La que no se quiere divorciar, la obsesiva, la que no lo supera, hoy es la PRIMERA en ratificar el divorcio incausado, un divorcio en el que no pedí nada más que mi libertad. El divorcio puede tramitarse sin mi presencia, pero quiero terminar con ese trámite lo antes posible”, es parte del mensaje que ella compartió en la red social de la camarita.

“Dejando a un lado mi agenda en el extranjero y todos mis compromisos. Como la buena ciudadana y ser humano que siempre he sido, estoy aquí, compareciendo ante el juez familiar, para firmar como hago todo, de frente y conforme a la ley. Hoy es uno de los días más felices de mi vida, por fin termina este infierno y le doy bienvenida a mi nueva vida”, siguió escribiendo en la publicación.

Itzel se mostró esperanzada en que esta nueva etapa le traiga tranquilidad y paz, y expresó su deseo de enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal: “Este paso está listo y solo es cuestión del juzgado para emitir el veredicto con el divorcio concluido. Ahora vamos por lo que sigue, Dios está conmigo”.

“¿Y era necesario hacerlo público y filmar todo?”, “Les cerraste la boca a las personas que tenían malos comentarios sobre que tú no querías divorciarte”, “Todo México está contigo, todo México te quiere, todo México te adora, TODO MÉXICO es tuyo”, “Ya estuviste casada, ahora te falta conocer al amor de tu vida”, “Con todo, menos con miedo mi Sandrita”, “Que la vida te sorprenda muy bonito y que borres este bache tan desagradable”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

