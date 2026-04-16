Murió a los 77 años John Fitzgerald, leyenda de Dallas Cowboys y doble campeón del Super Bowl

John Fitzgerald, leyenda de los Dallas Cowboys y doble campeón del Super Bowl, murió el pasado martes a los 77 años. Sin embargo, el anuncio llegó el miércoles por parte de la franquicia de la NFL.

Hasta ahora, no se ha revelado públicamente la causa de su muerte. Fitzgerald nació el 16 de abril de 1948 en Southbridge, Massachusetts.

En la secundaria jugó como fullback y también compitió en lanzamiento de bala. Posteriormente, su talento deportivo lo llevó a obtener una beca para Boston College, llegando a jugar en posiciones ofensivas y defensivas.

Más adelante, sería inducido al ‘Boston College Athletic Hall of Fame‘ en 1982. Su llegada a la NFL se dio de la mano de Dallas Cowboys en la cuarta ronda del Draft de 1970.

Su comienzo no fue fácil; inicialmente lo probaron como tackle defensivo, luego en varias posiciones de la línea ofensiva. En 1970 fue cortado y enviado al taxi squad; años después fue suplente en la línea ofensiva.

En 1972 fue reconvertido a centro, siendo suplente de Dave Manders. Ese mismo año ganó su primer Super Bowl (VI) como suplente, en la victoria sobre Miami.

Ya sería en 1973 cuando se ganó el puesto de titular que mantuvo durante ocho campañas en la NFL. A John se le conoce por reintroducir el shotgun en 1975. Luego de que se le pidiera aprender a lanzar el balón sin mirar, algo que Fitzgerald perfeccionó con repetición.

Entre 1973 y 1980, la ofensiva de Dallas estuvo siempre entre las 10 mejores de la NFL en yardas totales, y cinco veces entre las tres mejores.

Con Fitzgerald jugando como titular, Dallas Cowboys llegó a 11 playoffs en 12 temporadas. También disputaron nueve finales de conferencia.

En total, John jugó 137 partidos, con 109 como titular. Nunca formó parte de un equipo con récord perdedor.

En 1981 fue colocado en la lista de lesionados por una afección de rodilla que arrastraba desde años anteriores. Al no jugar esa temporada, se terminó retirando en enero de 1982.



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