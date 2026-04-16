Sicarios asesinan a tiros a un árbitro en pleno partido en Ecuador

La conmoción se ha vuelto a apoderar del fútbol en Ecuador luego de que se conociera sobre el asesinato a tiros del árbitro Javier Ortega. En pleno partido, en El Oro, un grupo de sicarios entró a la cancha y disparó contra el silbante sin mediar palabra.

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Soccer referee murdered in disturbing mid-match scene in Ecuador https://t.co/x1lPHDo58S pic.twitter.com/fDdDlmBmv1 — New York Post (@nypost) April 15, 2026

De acuerdo con el medio ecuatoriano La 100, el hecho ocurrió en pleno partido amateur. Tras el asesinato, del cual circularon algunas imágenes en redes sociales, las autoridades limitaron el acceso al lugar para permitir la recolección de pruebas y el traslado del cuerpo.

Ortega, de 48 años, fue declarado muerto en el lugar por los servicios de emergencia. Las autoridades detallaron que se encontraban interrogando a testigos para tratar de identificar a los autores materiales.

La muerte de Ortega ocurre en un contexto de violencia que ha golpeado duramente al fútbol en Ecuador. En septiembre de 2025, cuatro futbolistas en distintos puntos del país fueron asesinados.

Días más tarde, un ataque armado en un hostal de Manta dejó dos futbolistas muertos: Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33. Posteriormente, fue asesinado Jonathan ‘Speedy’ González del equipo 22 de Julio de la segunda división de Ecuador.

El jugador perdió la vida tras un ataque armado a su domicilio. En octubre, Bryan ‘Cuco’ Angulo fue baleado en plena calle mientras se dirigía a entrenar con la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

A finales de 2025, en la ciudad de Esmeraldas, secuestraron al defensor Pedro Pablo Perlaza. Tras varios días privado de libertad, un operativo policial logró su rescate.

En diciembre, el jugador de la selección ecuatoriana Mario Pineda murió en un tiroteo que también se llevó la vida de su compañero e hirió a su madre al salir de una carnicería en el barrio de Samanés de Guayaquil.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, la tasa de homicidios de seis por cada 100.000 personas en 2018 se elevó a un récord de 47 en 2023.



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