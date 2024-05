Adal Ramones habla de llevarle 24 años a su pareja sentimental: “Yo no siento la diferencia de edad”

Durante la entrevista, Adal Ramones compartió que esta historia lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la familia y el amor incondicional que se tiene hacia los hijos, así como la posibilidad de ser padre a una edad más avanzada. También mencionó que esta obra le ha permitido explorar nuevas facetas como actor y demostrar su versatilidad en diferentes registros emocionales, así como habló de su relación sentimental.

“24 años, ¿algún problema? Yo no siento la diferencia de edad con Karla. Al principio, cuando anduve de novio, si me brincaba, me encantó que Karla decía: ‘A la que le debería de importar sería a mí y a mí no me importa'”, dijo durante las declaraciones ofrecidas en ‘Ventaneando’.

Durante su visita al canal aprovechó para dar a conocer algunas experiencias que ha tenido con su pareja: “Cuando nos fuimos de luna de miel subimos unos templos en Tailandia, yo iba: ‘Vámonos, órale’ y una vez que estábamos en la playa me dijo: ‘Unas carreritas de aquí a la bandera roja que está allá’, creyó que me iba a ganar y yo le dije: ‘No creas que porque tengo 24 años más que tú no logro hacer todo esto’. Además, me cuidé siempre, nunca le entré a las drogas, no le entré al cigarro, no fumé“.

“Casi tengo la misma edad de mi suegra. Cuando me la presentó Karla, de repente me dice: ‘Te presento a mi mamá’ y me dice: ‘Adal, yo a ti te conozco’ y pensé: ‘Con que no la haya besado’, afortunadamente no, no tuvimos nada qué ver mi suegra y yo, no la conocía. Cayetano va a cumplir un año en mayo, Cristóbal cumplió 5 en abril, Paola 23, Diego tiene 13″, expresó.

Además, el comediante aprovechó la oportunidad para invitar al público a disfrutar de ‘Otra vez papá’, una comedia familiar que promete arrancar carcajadas y emociones en el teatro. La obra se estrenará próximamente en la Ciudad de México y posteriormente realizará una gira por distintos estados del país.

