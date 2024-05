Yailin La Más Viral se dio un apasionado beso con Tokischa en República Dominicana

Yailin La Más Viral se besó apasionadamente con Tokischa durante un concierto en San Carlos, en Santo Domingo, República Dominicana. El momento se viralizó en las redes sociales debido a lo sorpresivo que fue.

El público se mostró emocionado por la aparición de la ‘Chivirika’ en el show de la intérprete de la dominicana, pero no esperaban que se dieran un beso tan intenso.

La novia de Tekashi 6ix9ine se mostró algo pícara y por eso le dijo: “Ella me está abrazando como para disimular, pero claro que se lo voy a dar”.

En la cuenta en Instagram de Yailin La Más Viral se vio un carrusel de fotos y videos de este momento que se hizo viral. En la descripción del carrusel, la artista escribió: “Tengo una amiguita que me besa”.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a esta situación con mensajes como: “La Tokischa ni la quería besar, ay no”, “Dale que tu puedes”, “Yailin, la única que prende donde llega, la original, la inalcanzable”.

Otros escribieron: “¿Hasta cuándo esa gente y su contenido vulgar?”, “Ridículas, no saben cómo llamar la atención porque no tienen ni un poquito de talento, malos ejemplos es lo que dan”, “Vulgaridad en todo su esplendor. Mujer que no aporta nada a la sociedad, a los jóvenes que son los más que escuchan ese tipo de basura de música. Como dicen en mi país, vamos de Guatemala a guatepeor”.

Yailin La Más Viral había estado alejada de las controversias, pero ahora, con este apasionado beso ha llamado la atención porque muchos no contaban con este derroche de pasión con Tokischa.

De parte de la otra artista, sus shows se caracterizan por un despliegue de sensualidad, en el que hace performance que elevan la temperatura del público.

El concierto de Tokischa forma parte de un evento que tildó para el pueblo. “Es hoy, se armó el teteo, mantengamos el orden y la limpieza. Basura el zafacón, no menores. Popola presidente”, dijo.

