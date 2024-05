Agente de Vitor Roque estalla por situación con el Barcelona: “Xavi nunca ha hablado con el jugador”

El FC Barcelona sigue generando pol茅mica en medio de una temporada nada exitosa. Luego de la “explosi贸n” del presidente del club Joan Laporta sobre el bajo nivel del equipo, ahora Andr茅 Cury, agente de Vitor Roque, critic贸 la falta de oportunidades del jugador brasile帽o en el Barcelona y la falta de comunicaci贸n con el entrenador Xavi Hern谩ndez.

En una entrevista concedida al medio franc茅s RAC1, Cury no se guard贸 nada al opinar sobre Xavi Hern谩ndez y dar datos sobre la relaci贸n que tiene que el jugador.

鈥淪iempre veo los partidos del Bar莽a porque me gusta mucho, pero este a帽o estamos sufriendo un poco. No habl茅 con Vitor sobre la fiebre, estamos escuchando lo que pasa. Pero independientemente, pienso que Vitor Roque tiene que tener m谩s minutos. Nadie entiende por qu茅 no se los dan. Xavi nunca ha hablado con el jugador, tampoco entiendo esta situaci贸n, no est谩 bien para ninguna parte鈥, afirm贸 Andr茅 Cury.

鈥淓l chico tiene que trabajar y trabajar m谩s fuerte. Y esperar la oportunidad. Pero en mi opini贸n creo que ya hubo muchos y muchos partidos en los que se podr铆a haber dado esos minutos, para que nosotros a d铆a de hoy no estuvi茅ramos hablando de este tema鈥, apunt贸.

Sin embargo, el agente asegur贸 que el jugador brasile帽o “est谩 muy fuerte f铆sicamente de momento. Obviamente con un poco de ilusi贸n por querer demostrar, porque en el club y la prensa se hablan un mont贸n de tonter铆as”.

鈥淐on Deco s铆 hemos hablado. El chico tiene contrato con el Bar莽a y si elegimos al Bar莽a teniendo otras opciones por el doble de dinero fue porque quer铆amos jugar en el Barcelona. En cuanto haya oportunidad vamos a estar preparados. Estoy seguro de que Vitor va a ser un gran jugador, pero si el Bar莽a no le deja鈥 El club o el entrenador, no s茅 qu茅 pasa internamente. Ah铆 tenemos que buscar otro camino鈥, apunt贸.

Sobre una posible cesi贸n de Vitor Roque, el agente fue tajante: “O el jugador se queda para que le den minutos para demostrar o si el club decide que el jugador no puede quedar, se va a ir vendido. Hay equipos interesados, muchos. No s茅 qu茅 va a pasar. El club nunca me ha dicho nada. En mi opini贸n es que le pueden dar m谩s minutos. Xavi se los da a Ferm铆n, a Cubars铆, a Lamine鈥 y a Vitor no. Yo no s茅 explicar, 茅l es el entrenador. Nos encajaron muchos goles ante el Girona, Real Madrid鈥︹

鈥淧or minutos, es el pichichi del equipo. Le explico a mi amigo Xavi que la confianza tiene que ser y venir desde 茅l. Gestiona el equipo y es el que tiene que transmitir esa confianza. Dar minutos y buenos, no malos faltando 12 minutos. No c贸mo en C谩diz鈥 El jugador no tiene nada que ver con esto, soy yo. No veo l贸gico que traigas un chico de Brasil, lo metas a jugar el primer d铆a nada m谩s llegar y luego no lo metas m谩s. Contra el PSG necesitabas gol, no asistencia. Si Xavi no lo ve as铆, paciencia鈥, apunt贸.

