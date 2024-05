Britney Spears publica mensaje donde asegura que no tuvo un ‘colapso mental’

Todo parece indicar que la cantante Britney Spears desearía que la gente y los medios la dejaran en paz y respirar, aunque sea un rato, en especial luego de los reportes que surgieron la semana pasada donde tuvo un aparente “colapso mental”.

En las imágenes que circularon, se puede ver a Spears después de supuestamente protagonizar una pelea con su pareja, Paul Soliz, donde poco después llegó una ambulancia al lugar para que pudieran atenderla.

Hace unas horas, Spears recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir tales acusaciones, días después de que se difundieran fotos de ella y su actual novio afuera del famoso hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles.

“¡Honestamente, desearía que mi vida fuera tan salvaje como la han retratado!”, escribió junto a un pequeño video donde ella aparece montando a caballo.

En su explicación de este lunes, la intérprete de “Toxic” asegura que dicho “colapso” no fue real; lo que pasó es que se lastimó un pie gravemente, por lo que seguramente tendrán que realizarle una operación.

“De cualquier manera, me pasó algo en el pie y es posible que tengan que hacerme una cirugía… Crucemos los dedos, ojalá y no”, aseguró.

“Estaba en pijama y sí, ¡había estado llorando porque me lastimé el pie! Soy una mujer adulta que en realidad es muy ingenua en la mayoría de las situaciones. Simplemente, me da vergüenza que me hayan captado en mi maldita pijama. No me siento querida, ¡me siento maltratada! Con eso dicho, ¡me voy a dar el gusto esta semana!”, finalizó.

¿Britney Spears podría perder su fortuna debido a lo “inestable de su salud mental”?

La salud mental de Britney Spears estaría inestable desde que el juicio por su tutela llegó a su fin, según reportaron fuentes cercanas a la cantante al portal TMZ.

Hace unos días, el medio especializado de noticias informó que el patrimonio de la estrella pop podría estar en “grave peligro” debido a que ya no cuenta con restricciones ni supervisión de ningún tipo.

De acuerdo con declaraciones de fuentes cercanas a la intérprete, ella se encuentra inestable tanto en su salud mental, como financiera, pues se le ha caracterizado por sus repentinos cambios de humor.

“Tenía mucha libertad y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ahora ya no está protegida”, dijo la fuente a TMZ.

Al estar aislada de su familia, incluyendo a Jamie, Britney está despilfarrando su fortuna en viajes y escapadas a resorts de lujo con vuelos en jets privados, lo cual también podría ponerla en peligro de terminar en quiebra al no estar activa en el mundo de la música.

“Ella no puede permitirse esto. Tenía $60 millones de dólares cuando la tutela terminó, y ahora está en peligro de ir a la quiebra”, comentó la fuente.

Sigue leyendo: