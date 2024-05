Met Gala 2024: temática, dónde ver, quiénes asistirán, curiosidades y mucho más

Este lunes 6 de mayo se llevará a cabo una nueva edición de la MET Gala. Este año todas las estrellas se reunirán en el The Metropolitan Museum of Art y disfrutarán de una noche de moda bajo la temática ‘Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion’ (‘Bellas durmientes: el redespertar de la moda’).

¿Cuál es la temática de este año de la MET Gala?

Todos los invitados intentarán cumplir con un mismo código de vestimenta inspirado en ‘The Garden of Time’, el relato corto del escritor británico J.G. Ballard. Como propone en el título, este relato se centra en un jardín lleno de flores.

Como todos los años, esta misma temática va a la par de la exposición que inaugurará el próximo 10 de mayo en el Costume Institute. Esta exposición se mantendrá hasta el próximo 2 de septiembre.

La exposición reunirán 250 piezas.

Hay que recordar que esta gala no es más que la fiesta de inauguración de la exposición anual que presenta el Costume Institute. La primera MET Gala se hizo en 1948 para recaudar fondos para el mismo instituto, el cual estaba comenzando en ese momento.

¿Quiénes serán los anfitriones de este año?

La MET Gala 2024 contará con nuevos presentadores este año. Ellos serán: Zendaya, Chris Hemsworth, Jennifer López y Bad Bunny.

Por los momentos no se tiene una lista oficial de invitados. Pero en todas sus edificaciones suelen aparecer las estrellas del cine, la televisión y la música del momento. También son invitados otras personalidades de poder.

Cuándo y cómo ver la MET Gala

La MET Gala 2024 se realizará este lunes 6 de mayo. Lo que se tiene previsto es que comience a las 6:00 p.m. (hora de la costa este de Estados Unidos).

Los interesados en ver la MET Gala podrán hacerlo a través de la transmisión en vivo que hará la revista ‘Vogue’.