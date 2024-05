Hija de Bruce Willis dio detalles del estado de salud actual de su padre

El actor Bruce Willis se encuentra atravesando un momento complejo de salud luego de que en febrero de 2023 su familia revelara que padece de demencia frontotemporal. A partir de ese entonces, el actor abandonó el mundo del cine y se recluyó en su casa junto a sus seres queridos, quienes a diario lo cuidan, entre ellos, su esposa Emma Heming Willis.

No obstante, en una reciente aparición televisiva, la hija mayor que tiene con Demi Moore, Rumer, reveló cómo son los días de su padre y en qué condiciones se encuentra.

A más de un año de tener conocimiento del problema de salud que afecta al intérprete de grandes éxitos como, sus allegados emitieron diferentes comunicados sobre el avance de la enfermedad neurodegenerativa; sin embargo, en la reciente Laughter Is the Best Medicine Gala 2024, que tuvo lugar el jueves en Nueva York, Rumer Willis habló con Fox News y brindó detalles exclusivos de su padre.

“Creo que, para mí, a través de esta experiencia, lo que ha sido tan increíble es que mi papá es tan querido, y eso ha sido tan evidente en la transparencia con la que hemos estado compartiendo”, empezó la joven actriz, y continuó: “Y creo que si hay de alguna manera compartir nuestra experiencia trae esperanza, cualquier cosa que surja como familia, que puede tener un efecto y traer cualquier tipo de esperanza, consuelo a alguien más que esté experimentando eso, entonces para mí, eso es todo”.

Además, a la revista People le comentó: “Lo está haciendo muy bien. Voy a verlo con [mi hija] Louetta”. En esa sintonía, frente a las cámaras de Extra, agregó: “Tuve la oportunidad de visitarlo, lo cual fue un encuentro muy agradable. Fue muy bonito verlo con mi hija y simplemente ir a darle amor”.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

Esta enfermedad se la considera como un grupo de trastornos que afecta a los lóbulos frontal y temporal. Esto quiere decir que los lóbulos se atrofian y con ello se pueden producir diferentes manifestaciones como problemas en el habla, en las emociones y en la personalidad. Además, también se le atribuyen otras complejidades motoras, como: espasmos musculares, dificultad para caminar o comer.

Normalmente, los pacientes pueden experimentar los primeros síntomas de esta enfermedad a partir de los 40 a 65 años; sin embargo, también se encontraron casos de personas más jóvenes, por lo que se convirtió en una de las formas de demencia más conocidas entre los menores a 60 años.

