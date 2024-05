Tania Rincón y su estrepitosa caída en vivo tras terminar en el piso y partir una mesa

En el programa de televisión ‘Hoy’ de manera constante realizan dinámicas en las que los conductores del espacio deben participar para entretener a la audiencia. A su vez, Tania Rincón nunca ha puesto en duda sus capacidades para poder divertir a quienes los sintonizan, aunque el pasado martes las cosas se salieron de control.

La mexicana saltó sobre una mesa donde pretendía que un vaso alcanzara la meta, y es que esto lo debía realizar con la ayuda del aire que ella expulsaría por el popote. Sin embargo, parece ser que se lanzó con mucha fuerza y todo quedó en el piso del estudio de televisión.

Rincón de 37 años aprovechó la red social de la camarita para manifestar que tuvo que asistir a un especialista para que la chequearan, pues hubo cosas que sentía que no estaban bien: “Dice mi dedo que no estuvo tan padre la caída. Me va a dejar como nueva. Dedo como nuevo, listo para otra batalla”.

La conductora de televisión supera los cuatro millones de seguidores en Instagram, plataforma que usó para enviar un mensaje tras lo sucedido: “Aunque te caigas en televisión nacional, eres una guerrera Wolverine que sanará rápido (repítelo 3 veces y sin llorar)”, al tiempo que presumió su vestimenta.

Esta situación demuestra la entrega y dedicación de Tania a su trabajo. Sin duda, su actitud positiva y su profesionalismo la convierten en una de las conductoras más queridas y admiradas de la televisión mexicana.

Internautas reaccionaron a la caída de Tania Rincón

“Se hace la chistosa, pero ya no pasa ni con aceite”, “Qué caballero Raúl que la tapó”, “Cuánta estupidez. Se pudo encajar ese pote en un ojo y ella cree que es gracioso”, “Les pagan buenos sueldos por nada más por divertirse. Deberían dividir los salarios”, “Se salvaron esos dedos de quedar aplastados”, “Te caíste como toda una reina”, “A Tania siempre le pasan cosas”, “Por poco y se pica la garganta con el pote”, “Por estar de payasa”, “¿Y todavía le pagan?”, “Yo le vi todo ese popote en la garganta”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

