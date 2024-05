Conoce es el lugar donde Rosalía se preparó para la Met Gala 2024

La cantante española Rosalía ha asistido por tercera vez a la Met Gala, esta edición del 2024 se realizó el pasado lunes 6 de mayo. En esta oportunidad, Rosalía lució un vestido color negro de la marca Dior.

A pocos días de la gala, la revista ‘Vogue’ ha compartido un video donde se ve el proceso de preparación de la cantante. En este material se informa que Rosalía se preparó en The Mark Hotel, ubicado a muy pocas cuadras de The Metropolitan Museum of Art, el icónico lugar donde anualmente se realiza la gala.

Hay que destacar que este hotel oficialmente alberga a varias de las estrellas que asisten a uno de los eventos más importantes de la moda a nivel mundial.

En el video lo primero que se ve es a Rosalía aún con bata de baño muy emocionada al ver a tanta gente esperando su salida, y la de otros famosos, del hotel.

Rosalía mostró a las cámaras de ‘Vogue’ todas las opciones de calzado y bolso que tenía. De esto se debe destacar que todo era de color negro, lo único que variaba era el estilo. También confesó que los zapatos que eligió le quedaban un poco grandes, por lo que tuvieron que implementar algunos trucos.

Rosalía explica su elección de vestuario

Hay que aclarar que la Met Gala es la gran reunión inaugural de la exposición de moda que anualmente organiza The Costume Institute. Este año la temática de la exposición es ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, aunque el código de vestimenta solicitado a los invitados era ‘The Garden of Time’, relato corto del escritor J.G. Ballard.

Sin embargo, Rosalía decidió guiarse por el tema de la exposición para elegir un vestuario. Explica que cuando leyó ‘Sleeping Beauties’ lo primero que pensó fue en los sueños, y de allí conectó a que cuando uno va a dormir, cierra los ojos, lo que se ve es oscuridad. Negro.

“Ese es el preludio a los sueños”, dice.

Cómo es el hotel donde se preparó Rosalía

The Mark Hotel es una locación ideal para prepararse, pues se encuentra muy cerca de The Metropolitan Museum of Art. Además, el hotel ha sido calificado por ‘Forbes’ como “uno de los hoteles más exquisitos del mundo”.

Los interiores del hotel han sido diseñados por el francés Jacques Grange, lo que sin duda es un gran atractivo.

El lugar también incluye restaurante de alto nivel, bar y otros servicios de lujo.

