Evaluna tuvo un accidente estando embarazada y Camilo dice: “Se me vino el mundo encima”

Evaluna hace poco dio a conocer con su esposo Camilo que se encuentran esperando la llegada de su segundo bebé. Para la fecha, la cantante ya cuenta con seis meses de gestación y el colombiano en una entrevista ofreció detalles de la más reciente caída que tuvo la hija de Ricardo Montaner.

“Yo estaba en una reunión y a mi esposa le encanta subirse a las hamacas para dormir a Índigo. Miro y no está mi esposa, no está mi hija y la escucho llorar. Lo vi todo oscuro, esos son los momentos que pueden ser mortales”, explicó en el programa ’40 copas de Roberto Cardona’.

En medio de la tensión y el desespero añadió que: “Nos acostamos un momento con miedo a decir ‘¿Y Amaranto? Al final, todo perfecto. Amaranto pateó perfecto, todo estaba muy bien'”.

La pareja ha compartido en sus redes sociales la importancia de cuidar y proteger a la madre durante el embarazo, así como de estar atentos a cualquier señal de alerta que pueda surgir. A pesar del susto, Evaluna y Camilo han sabido manejar la situación con calma y positividad, demostrando una vez más su fortaleza y amor mutuo.

“Mi esposa estaba llorando en silencio, asustada. Tomo a Índigo y veo que ella está bien, pero tú no quieres que tu esposa con seis meses de embarazo se caiga de una hamaca. A mí se me vino el mundo encima. Se me pasmó todo el universo”, dijo el intérprete de ‘Por primera vez’.

La familia está más unida que nunca, disfrutando cada momento juntos y ansiosos por la llegada de su bebé Amaranto. El accidente les recordó lo frágil que puede ser la vida y la importancia de valorar cada instante con sus seres queridos. Están más conscientes que nunca de la responsabilidad que implica ser padres y están dispuestos a cuidar y proteger a sus hijos con todo su amor y dedicación.

